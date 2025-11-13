Foto: Aculiecinieces iesūtīta fotogrāfija

VIDEO. “Militārā policija, ugunsdzēsēji, divas ātrās palīdzības mašīnas…” Kadagā notikusi smaga avārija 38

15:15, 13. novembris 2025
Ziņa papildināta ar raidījuma “Degpunktā” video sižetu plkst. 20:00

Kāda aculieciniece ziņo par smagu avāriju Kadagā netālu no gājēju pārejas. Notikuma vietā atrodas divas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) automašīnas, ugunsdzēsēji un Militārā policija (MP).

Ziņu par smagu avāriju, kurā iesaistītas trīs automašīnas, LA.LV redakcija saņēma īsi pēc 15:00.

Kā stāsta sieviete, iespējams, notikusi frontālā sadursme.

“Viena automašīna – ar pilnībā sadragātu priekšu, otra automašīna iebraukusi tai aizmugurē, bet trešā automašīna atrodas pretējā pusē arī ar sašķaidītu priekšu,” ziņoja aculieciniece.

Kā informēja VP pārstāvji: “Šodien ap pulksten 14.35 Ādažu novadā, uz Kadagas ceļa 17, notika trīs vieglo automašīnu sadursme. Negadījumā neviena persona necieta. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā.”

Raidījums “Degpunktā” noskaidroja precīzas avārijas detaļas. Plašāk pievienotajā sižetā!

