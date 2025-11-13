Publicitātes foto

14:14, 13. novembris 2025
Tuvojoties ziemai, Rīgas pašvaldība iedzīvotājiem bez maksas izsniegs smiltis ietvju kopšanai, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Atbalsts paredzēts teritorijām, kurās atrodas ietves ar cieto segumu. Uz pašvaldības atbalstu var pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš kopj piegulošo teritoriju.

Vienam īpašumam var saņemt 50 kilogramus kaisāmā materiāla jeb divus maisus pa 25 kilogramiem. Lai saņemtu smiltis, iepriekš jāpiesakās Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā.

Smilti varēs saņemt Daugavpils ielā 31, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A un Uzvaras bulvārī 16A. Tiks nodrošināta arī smilšu saņemšana novembra beigās Rīgas pašvaldības organizētajos rudens lapu nodošanas punktos.

