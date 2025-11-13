VIDEO. Nakts vidū uz ielas atrod klīstam mazu bērnu; vēlāk atrasta arī viņas mamma… 23
Naktī no 1. uz 2. novembri Rīgas valstspilsētas pašvaldības policisti saņēma izsaukumu uz Ķengaragu, kur, klaiņojot pa ielu bez vecāku uzraudzības, tika atrasta kāda pirmsskolas vecuma meitene.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargus sagaidīja divas sievietes, kuras bija pamanījušas bērnu uz ielas un informējušas policiju par notikušo. Sarunās ar policiju meitene skaidroja, ka devusies ārpus mājas meklēt savus vecākus. Lai izvērtētu bērna veselības stāvokli, uz notikuma vietu tika izsaukti mediķi. Pēc apskates, kuras laikā draudi veselībai netika konstatēti, pašvaldības policisti, sekojot meitenes norādēm, devās uz ģimenes dzīvesvietu.
Ienākot dzīvoklī, uz dīvāna gulēja bērna māte, kuras izskats liecināja par atrašanos stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Apskatot dzīvesvietu, bija redzams, ka apkārt valda nekārtība, uz galda atrodas pusizdzerta alkohola pudele un bērnam nebija nodrošinātas nepieciešamās pamatvajadzības.
Likumsargi vairākkārt centās pamodināt guļošo sievieti, kas arī izdevās. Pēc pamošanās sieviete nespēja skaidri komunicēt un paskaidrot, kādēļ bērns nakts laikā vienatnē atradās uz ielas.
Lai pārliecinātos par reibumu, bērna mātei tika veikta alkohola pārbaude, kas uzrādīja teju trīs promiļu reibumu. Ņemot vērā, ka sieviete šādā stāvoklī nespēja pienācīgi parūpēties par atvasi, tika pieņemts lēmums par meitenes nogādāšanu drošā vidē – krīzes centrā. Vienlaikus informācija par notikušo nodota Rīgas bāriņtiesai.