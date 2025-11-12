Foto. pexels.com/Ivan Samkov

Sajūta, ka vairums mūsdienu cilvēku sirgst ar vēzi? Tendencei ir vairāki izskaidrojumi

18:30, 12. novembris 2025
Vēzis ir nopietna globāla veselības problēma, taču apgalvojums, ka lielākā daļa cilvēku saslimst ar vēzi, ir pārāk vienkāršots, norāda ārvalstu pētījumi.

Lai gan reģistrēto vēža gadījumu skaits pieaug, šī tendence ir vairāku savstarpēji saistītu faktoru rezultāts, nevis neizbēgams liktenis. Un tomēr — kāpēc vēzis kļūst arvien izplatītākas un kāpēc mūsdienās tas šķiet tik bieži sastopams?

Pasaulē vēzis ir otrs galvenais nāves iemesls, kas katru gadu nogalina miljoniem cilvēku. Pasaules Veselības organizācija (PVO) lēš, ka piektā daļa vīriešu un sestā daļa sieviešu savas dzīves laikā saslims ar vēzi. Lai gan šī statistika uzsver slimības nopietnību, tā arī liecina, ka lielāko daļu cilvēku tā tomēr neskar.

Saslimstība ar vēzi arī ievērojami atšķiras atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, vecuma un sociālekonomiskajiem apstākļiem.

Attīstītajās valstīs vēzis ir biežāk sastopams, daļēji tāpēc, ka tajās ir augstāks dzīves līmenis un arī garāks dzīves ilgums. Turpretī reģionos ar zemiem ienākumiem infekcijas slimības bieži vien apsteidz vēzi kā galveno nāves cēloni.

Vēža gadījumu skaita pieaugumu nosaka vairāki faktori, no kuriem daudzi ir saistīti ar mūsdienu dzīvesveidu un medicīnas sasniegumiem.

Garāks paredzamais dzīves ilgums

Palielinoties paredzamajam dzīves ilgumam, palielinās iespējamība saslimt ar vēzi. Cilvēkiem novecojot, organismā uzkrājas ģenētiskas mutācijas, kas palielina risku saslimt ar kādu no vēža veidiem. Tādējādi iedzīvotāji, kas dzīvo ilgāk, dabiski veicina saslimstības ar vēzi statistikas pieaugumu.

Mūsdienu tehnoloģijas

Mūsdienu medicīnas tehnoloģijas ir atvieglojušas vēža atklāšanu. Regulāras pārbaudes, piemēram, mammogrāfija un kolonoskopija, kā arī modernas attēlveidošanas tehnoloģijas un ģenētiskie testi palīdz agrāk un biežāk atklāt vēzi. Tādējādi šī slimība tiek biežāk laikus diagnosticēta.

Saslimšanas riska samazināšana

Lai gan vēža izplatība pieaug, daudzus vēža gadījumus ir iespējams novērst:
– ievērojiet veselīgu dzīvesveidu: pārtrauciet smēķēt, lietojiet sabalansētu uzturu, regulāri nodarbojieties ar fiziskām aktivitātēm un ierobežojiet alkohola lietošanu;
– regulāras pārbaudes: agrīna atklāšana, izmantojot skrīningu, var ievērojami uzlabot izdzīvošanas rādītājus, īpaši krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža gadījumā;
– vakcinācija pret noteiktiem vēža veidiem: piemēram, vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusu (HPV) un B hepatīta vakcīna var novērst ar šīm infekcijām saistīto vēzi;
– izvairīšanās no kancerogēnu iedarbības: samazinot azbesta, pārmērīgas saules gaismas un piesārņotas vides iedarbību, var samazināt risku saslimt ar vēzi.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

