Pildegovičs: Krievija vēlas radīt pasaulē iespējami lielāku haosu, lai iespējami mazāk būtu jāatbild par saviem noziegumiem







Arvien vairāk dzirdam par dažādām nebūšanām visā plašajā pasaulē. Situācija saasinās vairākos reģionos. Kā Krievija uz to visu varētu raudzīties?

TV24 raidījumā “Globuss” savās pārdomās par situāciju pasaulē dalījies Andrejs Pildegovičs, Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē sekretariāta speciālo uzdevumu vēstnieka-sekretariāta vadītājs.

Viņš norāda: “Es teiktu, ka Krievija spēlē tajā nometnē, kur vēlas paplašināt haosu pasaulē, kur vēlas saasināt situāciju vairākos reģionos, iegūt no stāvokļa pasliktināšanās, lai, protams, šajos pelēkajos ūdeņos, šajā juceklī plašajā pasaulē, lai mazinātu arī savu atbildību par izraisīto karu Ukrainā.

Mēs skaidri redzam, kā Krievija cenšas izmantot situāciju Nigērā, Centrālāfrikas Republikā, Mali, lai gūtu pārspēku savai līnijai. Es domāju, ka viņi tiešām vēlas radīt pasaulē tādu lielāku, plašāku haosu, lai pēc iespējas mazāk būtu jāatbild par noziegumiem, kas radīti.”

Bet, kā norāda raidījuma vadītājs, skatoties no viņu pašu prizmas, – ja viņi nevar nopelnīt no naftas, tad viņi var pelnīt no graudiem. Mākslīgi uztaisīta krīze, lai nopelnītu.

Te eksperts saka: “Krievija nešaubīgi vēlas izmantot savu infrastruktūru. Viņi vēlas izmantot savus divpusējos kontaktus ar dažām pasaules valstīm, to skaitā Brazīliju, Indiju, Ķīnu, lai izmantotu šos koridorus savas lauksaimniecības produkcijas eksportam.”

