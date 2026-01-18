Pilnīgi cits cilvēks! 2016.gada foto Eilandu var atpazīt pavisam viegli, bet tikai vērīgākie atpazīs arī pārējos divus dziedātājus 0
Sociālajos medijos populāra kļuvusi akcija publicēt 10 gadus vecus jeb 2016. gada foto. Tam pievienojušies arī daži sabiedrībā zināmi cilvēki. Pavisam interesants šķiet kāds foto, kurā redzami 3 Latvijā zināmi mūziķi, taču vienu tajā redzamo cilvēku ir teju nereāli atpazīt.
Paskatieties paši! Uzreiz ir skaidrs, ka pirmais no kreisās ir Ralfs Eilands, tur, šķiet, visiem uzreiz viss ir skaidrs.
Pa vidu ir dziedātāja Patrisha – atpazīt viņu 10 gadus vecajā foto ir nedaudz grūtāk, taču ne neiespējami.
Bet kas ir trešais? Kas ir puisis labajā pusē? Tieši viņš ir publicējis šo foto, un viņu te atpazīt ir pavisam grūti. Vai ne?
Tas ir dziedātājs Miks Galvanovskis. Ieskatieties! Toreiz viņa seju vēl nerotāja elegantās ūsas, laikam tāpēc šķiet tik svešāds.