Pilnīgi cits cilvēks! 2016.gada foto Eilandu var atpazīt pavisam viegli, bet tikai vērīgākie atpazīs arī pārējos divus dziedātājus 0

kokteilis.lv
6:47, 18. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Sociālajos medijos populāra kļuvusi akcija publicēt 10 gadus vecus jeb 2016. gada foto. Tam pievienojušies arī daži sabiedrībā zināmi cilvēki. Pavisam interesants šķiet kāds foto, kurā redzami 3 Latvijā zināmi mūziķi, taču vienu tajā redzamo cilvēku ir teju nereāli atpazīt.

Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Lasīt citas ziņas

Paskatieties paši! Uzreiz ir skaidrs, ka pirmais no kreisās ir Ralfs Eilands, tur, šķiet, visiem uzreiz viss ir skaidrs.

Pa vidu ir dziedātāja Patrisha – atpazīt viņu 10 gadus vecajā foto ir nedaudz grūtāk, taču ne neiespējami.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa vēl cīnās par dzīvību…” Krustkalnu ugunsgrēkā cietušās ģimenes draugs atklāj detaļas par pašreizējo situāciju
VIDEO. Tas nav stāsts par sniegavīriem, bet par cilvēcību – kā Hamburgas iedzīvotāji vienojās kopīgā akcijā, lai glābtu vandaļa izpostītos sniegavīrus
Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā

Bet kas ir trešais? Kas ir puisis labajā pusē? Tieši viņš ir publicējis šo foto, un viņu te atpazīt ir pavisam grūti. Vai ne?

Tas ir dziedātājs Miks Galvanovskis. Ieskatieties! Toreiz viņa seju vēl nerotāja elegantās ūsas, laikam tāpēc šķiet tik svešāds.

LA.LV Aptauja

Kā Tev veicās ar šīs trijotnes atpazīšanu?

  • Elementāri, uzreiz atpazinu visus trīs
  • Ralfu un Patrishu atpazinu viegli
  • Atpazinu tikai Ralfu
  • Atpazinu tikai Patrishu
  • Atpazinu tikai Miku
  • Nepazīstu nevienu no viņiem

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. “Arī man ir licies, ka esmu dzīves pārpratums…” Miks Galvanovskis Liepupes muižā nofilmējis sirdi plosošās jaunās dziesmas videoklipu
Kokteilis
FOTO. “Šie mazie laimes brīži…” Miks Galvanovksis beidzot ticis pie lielu puiku aparāta
Kokteilis
VIDEO. “Tā mana dzīve” – Miks Galvanovskis papildina savu “BOHĒMAS DIENASGRĀMATU” ar skaistu pēcvārdu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.