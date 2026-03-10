“Tas, vai viņi dara visu, tas būtu diskutējams jautājums.” Ozolnieku skolas agresīvā skolēna lietā uzmanība pievērsta vecākiem 0
Ozolnieku vidusskolā radušos situāciju saistībā ar kāda skolēna agresīvo uzvedību turpmāk rūpīgāk vērtēs vairākas institūcijas. Otrdien Jelgavā notika plaša starpinstitūciju sanāksme, kurā piedalījās vairāk nekā 20 dažādu jomu speciālisti. Tās laikā tika nolemts pārbaudīt, vai skolēna vecāki patiešām pienācīgi pilda savus pienākumus un rīkojas bērna labākajās interesēs, vēsta LTV Ziņu dienests.
Jau vēstīts, ka gadiem ilgi jau Jelgavas novada skolā nespēj atrisināt agresīva skolēna uzvedību. Draudi, sitiens ar pudeli pa galvu, spērieni, košana, lamāšanās un vēl citas līdzīgas epizodes ir ikdiena Ozolnieku vidusskolā. Zināms, ka vairāk nekā 300 vecāku pieprasījuši drošību saviem bērniem.
Tā rezultātā atbildīgie otrdien sanāca pie viena galda. Sēdē piedalījās Jelgavas novada domes vadība, Jelgavas valstspilsētas vadība, Ozolnieku vidusskolas direktore, virknes divu pašvaldību iestāžu pārstāvji un citi eksperti.
Pēc sanāksmes eksperti norādīja – lieta ir ļoti sarežgīta.
“Skola no savas puses ir līdz šim bērnam piedāvājusi psihologa atbalstu, sociālā pedagoga atbalstu, nodarbības, dažādas nevalstisko organizāciju nodarbības, un atkal mēs atduramies pie tā, vai vecāki vēlas sadarboties ar izglītības iestādi, nodrošinot savam bērnam labāko un vai vecāki domā par sava bērna labākajām interesēm. To skaidros tālāk bāriņtiesa,” pauda Jelgavas novada Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Zane Lange.
Bet Jelgavas bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Agnese Knabe norādīja: “Katrā gadījumā viņi nav tie, kas nedara neko. Tas, vai viņi dara visu, tas būtu diskutējams jautājums.
Vai šādā gadījumā vecāki var zaudēt arī aizgādības tiesības? Kā LTV Ziņu dienestam norādīja Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis: “Tā ir bāriņtiesas kompetence.”
