"Pilnīgs murgs senioriem…" Lasītāja norāda uz trūkumiem E-veselības sistēmā
Kad notiek nelaime, cilvēkiem svarīgākais ir saņemt ziņu pēc iespējas ātrāk, taču izrādās, ka arī šādās situācijās daudzas darbības notiek tikai digitāli. Lai saņemtu paziņojumu par tuvinieku, kurš cietis vai pēkšņi saslimis, ir jāreģistrējas īpašā sistēmā internetā. Bet ko darīt tiem, kam nav datora, interneta vai prasmju šādu pakalpojumu izmantošanā? Senioriem un cilvēkiem bez pieejas tehnoloģijām šī sistēma kļuvusi par īstu pārbaudījumu.
LA.LV redakcijā esam saņēmuši lasītājas vēstuli ar jautājumu par E-veselības sistēmas pieejamību un reģistrācijas kārtību, lai cietušā vai sasirgušā cilvēka piederīgie varētu savlaicīgi saņemt informāciju par viņa veselības stāvokli.
Lasītāja norāda, ka sistēma esot sarežģīta, nesaprotama, praktiski nepieejama un pilnīgs murgs senioriem, kuriem nav interneta vai datora. Viņa jautā: “Kur un kā var reģistrēties, lai šādus ziņojumus saņemtu tuvinieki, un kā tiek nodrošināta informācijas apmaiņa situācijās, kad cilvēks pats to nespēj izdarīt (piemēram, pēc negadījuma vai hospitalizācijas)?”
Lai skaidrotu esošo kārtību, LA.LV sazinājās ar Latvijas Digitālās veselības centra (LDVC) komunikācijas vadītāju Zani Gorškovu.
Viņa skaidro, ka ikviens iedzīvotājs var norādīt vienu vai vairākas kontaktpersonas, autentificējoties www.eveseliba.gov.lv ar kādu no drošiem piekļuves līdzekļiem – mobilo lietotni “eParaksts mobile”, personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni “Smart-ID”.
Viņa skaidro, ka pēc autentifikācijas E-veselības sistēmā kontaktpersonu informācija ir jānorāda sadaļas “Personas dati” apakšsadaļā “Kontaktpersonas”. Gadījumā, ja norādītā informācija vairs nav aktuāla, to ir iespējams mainīt jebkurā laikā bez ierobežojuma.
Komunikācijas vadītāja uzskata, ka kontaktpersonas informācijas norādīšana E-veselībā var būtiski noderēt kritiskās situācijās, kad notikusi nelaime, cietušajam nespējot informēt tuviniekus par savu atrašanās vietu un veselības stāvokli.
Kā ar iedzīvotājiem, kuri neizmanto internetu?
Gorškova skaidro, ka tie iedzīvotāji, kuri neizmanto internetu, informāciju par kontaktpersonu kārtējās vizītes laikā var lūgt norādīt savam ģimenes ārstam vai citam prakses darbiniekam, kuram ir piekļuve valsts E-veselības sistēmai.
Vienlaikus iedzīvotāji, kuri brīvi nepārvalda E-veselību, var izmantot palīdzības iespējas, ko sniedz Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrs.
Ja neesi noradītā kontaktpersona, tad par tuvinieka veselības stāvokli uzzināt nav iespējams.
Izrādās, ka E-veselībā norādīto kontaktpersonas informāciju nepieciešamības gadījumā izmanto arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). NMPD ir izveidojis informatīvo tālruni 67337750 – uz to zvanot, iespējams uzzināt, vai NMPD mediķi ir nogādājuši cietušo slimnīcā un, ja jā, uz kuru.
LDVC uzsver, ka informāciju par izsaukuma faktu un slimnīcu, uz kuru nogādāts pacients, NMPD drīkst sniegt tikai kontaktpersonām, kas norādītas pacienta E-veselības profilā.
Vai tiek plānoti uzlabojumi, lai E-veselība kļūtu lietotājdraudzīgāka un pieejamāka plašākam sabiedrības lokam?
Latvijas Digitālās veselības centrs informē, ka pašlaik notiek jaunā E-veselības sistēmas portāla izstrāde, lai tas atbilstu mūsdienu prasībām un lietotāju vajadzībām. Jaunais portāls, kas iedzīvotājiem būs pieejams 2026. gadā, iezīmē ceļu uz nākotnes E-veselību – ērti izmantojamu telefonos un citās viedierīcēs, dažu klikšķu attālumā piedāvājot ikvienam iedzīvotājam individualizētu informāciju par aktuālajiem pierakstiem pie ārsta, zāļu receptēm, profilaktiskajām pārbaudēm un citiem ar veselības profilaksi un ārstēšanos saistītiem notikumiem.
Gorškova piebilst, ka ikviens iedzīvotājs jau tagad var apskatīt un testēt jauno E-veselības iedzīvotāju portālu, kā arī sniegt atsauksmes un ierosinājumus portāla lietojamības uzlabošanai. Portāla prototips pieejams www.teste.lv.