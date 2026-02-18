Foto. pexels-mark-thomas

Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms sniegs, austrumos uzspīdēs saule 0

7:11, 18. februāris 2026
Trešdien Kurzemē un daudzviet valsts centrālajā daļā gaidāms sniegs, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs pārsvarā apmākušās, bet Latvijas austrumos uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra -5..-10 grādi.

Rīgā gaidāma mākoņaina diena, nedaudz snigs. Pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1010 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1019 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.

Naktī uz trešdienu vietām Latvijas austrumu daļā gaisa temperatūra noslīdēja līdz -24..-26 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) un “Latvijas Valsts ceļu” dati.

Lielākais sals reģistrēts Madonas novērojumu stacijā, kā arī vietām Jēkabpils pusē un Ludzas novadā.

Piecos rītā gaisa temperatūra valsts rietumu un centrālajā daļā bija -10..-15 grādi, vietām austrumu novados – līdz -25 grādiem. Stiprākais sals tobrīd novērots Madonā un Zilupes apkaimē.

Pūš lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.

Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām Vidzemē un Latgalē – skaidras. Valsts dienvidrietumos snieg.

Sniega biezums novērojumu stacijās no pieciem centimetriem Mērsragā un septiņiem centimetriem Kolkā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 52 centimetriem Līvānu novada Sīļos un 56 centimetriem Dagdā.

Rīgā debesis sedz mākoņi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra -11..-13 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 23 centimetri.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,9 grādiem Ventspilī līdz -12,2 grādiem Skrīveros.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 17. februārī bija +26 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -32 grādi Somijas ziemeļos un -35 grādi Krievijā.

