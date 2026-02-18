Nelegālie imigranti ceļā uz Britu salām šķēršo Lamanša šaurumu
Nelegālie imigranti ceļā uz Britu salām šķēršo Lamanša šaurumu
Foto. Scanpix/LETA/Sameer Al-DOUMY / AFP

Vai kāds strādā pret britiem? Pilnīgs farss – nelegālie imigranti saņem tūkstošus kompensācijā 0

6:30, 18. februāris 2026
Trīsdesmit divi patvēruma meklētāji Liebritānijā jau saņēmuši kopā 210 800 mārciņas (ap 6587 mārciņas katrs), jo robežsargi viņiem atņēmuši mobilos telefonus un SIM kartes – tiesa to atzinusi par cilvēktiesību pārkāpumu.

Vēl 41 lieta procesā, un ja viss turpināsies šādā garā, rēķins var pieaugt līdz pat 480 887 mārciņām. Kopumā runa par vairāk nekā 70 cilvēkiem, un potenciāli ir pat 1300 tādu, kas varētu prasīt kompensācijas, kas būtu rēķināmas jau miljonos eiro, rakstīts vietnē Express.

Reform UK deputāts Roberts Dženriks to nodēvējis par “pilnīgu farsu” un “nodokļu maksātāju naudas izšķiešanu”. Viņš saka: “Tas ir apliecinājums, cik ļoti tiesnešu lēmumi strādā pret britu tautu. Reformas valdība to apturēs, atbrīvojoties no šādas varas.”

Alps Mehmets no Migrationwatch UK piebilst: “Tas vienkārši neticami. Nodokļu maksātājam nevajadzētu maksāt milzu summas cilvēkiem, kas nelegāli ielauzušies valstī.”

Viss sākās 2020. gadā, kad bija milzīgs nelielo laiviņu pieplūdums no kontinentālās Eiropas pār Lamanšu uz Britu salām. Toreizējā britu valdība ieviesa politiku: visus migrantus atrast, konfiscēt telefonus un SIM kartes, lai iegūtu datus par kontrabandistiem.

Augstākā tiesa 2022. gadā pasludināja to par nelikumīgu praksi – tā pārkāpjot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas tiesības uz ģimeni un privāto dzīvi. Cilvēki zaudējot tā kontaktu ar ģimeni, nesaņemot dokumentus patvērumam – īsti traģiski, tā advokātu sacīto citē medijā.

Advokātu firmas Gold Jennings un Deighton Pierce Glynn pārstāvēja dažus no migrantiem tiesā. Daniels Kerijs no Deighton Pierce Glynn norāda: “Aptuveni 2000 telefonus atņēma, tas bija nelikumīgi visos virzienos. Tas atstāja lielu ietekmi uz ļoti ievainojamiem cilvēkiem.”

Tagad jaunā valdība ieviesusi stingrākus noteikumus – Border Security, Asylum and Immigration Act ļauj konfiscēt telefonus no nelegālajiem imigrantiem, pat pārbaudīt SIM kartes saturu.

Iekšlietu ministrijas pārstāvis izdevumam The Sun sacīja: “Šī kompensācija ir par iepriekšējās valdības politiku, kas vairs nepastāv. Tagad mums ir jauni, stingri likumi, kas palīdzēs ātrāk apturēt noziedzniekus.”

Bet sistēmas kritiķi pamatoti trako: kāpēc maksāt kompensāciju tiem, kas ieradušies nelegāli? Labāk lai viņi atmaksā izmaksas par uzturēšanu, kamēr gaida lēmumu par patvērumu.

