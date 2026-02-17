Foto. pexels-pressmaster

Šos 4 pārtikas produktus nevajadzētu lietot kopā ar alkoholu: jūs apreibināsities vēl ātrāk

17. februāris 2026
Tuvojoties brīvdienām vai kādiem lielākiem godiem, ir skaidrs, ka šis būs laiks, kad galdi būs pilni ēdiena un dzērienu, bet aknām un kuņģim tas būs īsts pārbaudījums. Lai nākamajā rītā pieceltos ar skaidru galvu un bez mokošām paģirām, ir vērts irklausīties ekspertu padomos.

Vietnei Unian eksperts izklāstījis, kā pareizi lietot alkoholu, lai palēninātu reibuma iestāšanos un pasargātu organismu. Viņš runā par četriem produktiem (vai to kombinācijām), ko nekādā gadījumā nedrīkst likt uz galda, ja dzer alkoholu – tas paātrina etanola nonākšanu asinīs un padara paģiras daudz smagākas.

Kāpēc uzkodas vispār ir obligātas un kā tās palīdz? Alkohols daļēji uzsūcas jau kuņģī, bet lielākā daļa – tievajā zarnā. Ja lieto alkoholu tukšā dūšā, etanols ļoti ātri nonāk asinsritē un smadzenēs, izraisot strauju reibumu, koordinācijas traucējumus un stipras paģiras nākamajā dienā.

Paģiras nav tikai “galvassāpes un slāpes” – tās izraisa dehidratāciju, sistēmisku iekaisumu un miega kvalitātes pasliktināšanos pat pēc nelielām devām.

Pareizas uzkodas darbojas kā dabīga barjera: tās ilgāk aiztur alkoholu kuņģī, palēnina tā nonākšanu zarnās un asinīs. Īpaši labi strādā produkti ar augstu olbaltumvielu, tauku un šķiedrvielu saturu – zivis, gaļa, olas, sieri, rieksti, dārzeņi. Tie sagremojas lēnāk un “aiztur” alkoholu.

Lieliski der arī marinētie gurķi vai citi sāļie marinēti dārzeņi, jo sāls palīdz aizturēt ūdeni organismā un mazina alkohola izraisīto dehidratāciju.

Četri produkti, kurus nekad nedrīkst ēst kopā ar alkoholu!

