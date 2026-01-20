“Pilsētā runā, ka Evika Siliņa ir atradusi atslēdziņu uz Viktora Valaiņa sirdi!” atklāj Jaunups 0
Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) demisijas pieprasījumu.
Siliņas demisiju šoreiz bija pieprasījusi Nacionālā apvienība (NA).
“Valdību vajadzēja gāzt jau pirms budžeta pieņemšanas! Pilsētā runā, ka Evika Siliņa ir atradusi atslēdziņu uz Viktora Valaiņa sirdi!” TV24 raidījumā “Ziņu top” izsakās Edgars Jaunups, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis.
Jau ziņots, ka par neuzticības izteikšanu nobalsoja 18 Saeimas deputāti, bet 48 deputāti premjeres demisiju neatbalstīja. Balsojumā nepiedalījās 15 deputāti no opozīcijas partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV), kā arī deputāti no partijas “Stabilitātei”.
Kā noskaidroja aģentūra LETA, vairāki deputāti, tostarp no koalīcijas, devušies komandējumos, tāpēc sēdē nepiedalījās.
Šis bija jau piektais demisijas pieprasījums premjerministrei.