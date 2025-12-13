Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Sākoties rudens sezonai, klāt arī skābēto kāpostu laiks. Iedvesmai – gards pīrāgs ar bagātīgu pildījumu.

Sastāvdaļas

Mīklai

Veselam
250 g miltu
80 g auksta sviesta
pustējkarote cepamā pulvera
šķipsniņa sāls
šķipsniņa ķimeņu
2 ēdamkarotes skābā krējuma

Pildījumam

200 g skābētu kāpostu
1 liels sīpols
1 ķiploka daiviņa
10 žāvētu melno plūmju
2 ēdamkarotes ātri vārāmo rīsu pārslu
2 ēdamkarotes tomātu mērces
eļļa

Pagatavošana

Miltus sajauc ar cepamo pulveri, sāli un ķimenēm, pierīvē sviestu, pieliek krējumu un samīca mīklu. Saveļ bumbā un ietin pārtikas plēvē. Uz stundu ieliek ledusskapī.

Tikmēr sagatavo pildījumu. Smalki sagriež skābētos kāpostus, sakapā sīpolus un ķiplokspiedē izspiež ķiploka daiviņu. Plūmes (pirms tam var izmērcēt), sagriež 4-6 daļās.

Uz pannas eļļā sacep sīpolus, ķiplokus un kāpostus, pievieno plūmes un samaisa. Masai pievieno tomātu mērci un rīsu pārslas.

Mīklu liek ar eļļu iesmērētā apaļā cepamajā veidnē, veidojot maliņu. Uz mīklas izliek pildījumu un izlīdzina. Liek cepeškrāsnī un cep 200 °C aptuveni 30 minūtes.

Šis pildījums lieliski garšos, ja tiks cepta strūdele ar pildījumu.

