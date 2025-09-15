Foto: afp/scanpix/leta

"Pirms brīža neitralizējām dronu, kas lidoja virs valdības ēkām!" Tusks paziņo, ka aizturēti divi baltkrievi

23:36, 15. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijas Valsts drošības dienests (SOP) neitralizējis dronu, kas lidoja virs svarīgām valdības iestādēm, ziņo Lrytas.lt.

To sociālajā tīklā “X” paziņoja premjerministrs Donalds Tusks.

Viņš raksta: “Pirms brīža Valsts aizsardzības dienests neitralizēja dronu, kas darbojās virs valdības ēkām (Parkova) un Belvederas pils. Tika aizturēti divi Baltkrievijas pilsoņi. Policija izmeklē incidenta apstākļus. Nemeklējiet ienaidnieku Rietumos. Eiropas sabiedrotie pārbaudījuma brīdī nav pievīluši. Draudi nāk no Austrumiem un visiem tiem, kas cenšas sagraut eiroatlantisko vienotību.”

Atgādinām, ka 10. septembra rītā Polijas bruņotie spēki ziņoja par ieroču izmantošanu pret droniem, kas atkārtoti pārkāpa valsts gaisa telpu.

“Tika izmantoti ieroči, pašlaik turpinās operācijas, lai atrastu notriektos objektus,” teikts armijas paziņojumā sociālajā tīklā “X”.

Polijas armija arī paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības un radaru sistēmas ir sasniegušas augstāko gatavības līmeni.

Tēmas
