20:35, 15. septembris 2025
Visa Eiropa, īpaši Baltijas valstis vēl joprojām ikdienas ziņo, vērtē, runā un pieņem lēmumus par Polijā nesen ielidojušajiem krievu droniem. Vai tā bija provokācija, vai tā bija pārbaude, vai tā bija nejaušība? Versijas atšķiras, tomēr TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks atgādina, ka šis nav pirmais gadījums, kad Polija piedzīvo šādu krievu uzbrukumu.

“Polijā ne vienu reizi vien ir ne tikai krievu droni, bet arī raķetes. Ja 2022. gada novembrī Polija būtu oficiāli atzinusi, ka nokritusī raķete ir krievu, tā būtu spiesta aktualizēt jautājumu par NATO alianses 4. panta piemērošanu, kā viņi to izdarīja šoreiz, kad droni ielidoja,” viņš stāsta.

Pirms trim gadiem, kad poļi konsultējās ar Baidenu, viņi toreiz nekādas runas par NATO 4. panta aktivizēšanu neizvirzīja, tātad toreiz Baltais nams baidījās par tālāku situācijas eskalāciju.

Jau ziņots, ka Polijas bruņotie spēki sestdien pacēla gaisā iznīcinātājus saistībā ar Krievijas gaisa spēku aktivitātēm kārtējā uzbrukumā Ukrainai. Reaģējot uz potenciālajiem draudiem, sestdienas pēcpusdienā tika iedarbinātas arī virszemes pretgaisa aizsardzības sistēmas.

“Sakarā ar draudiem, ko rada Krievijas bezpilota lidaparāti, kas darbojas virs Ukrainas netālu no Polijas robežas, sākta Polijas un sabiedroto gaisa spēku preventīvā operācija,” platformā “X” sestdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Polijas ziņu aģentūra PAP vēstīja, ka militāro aktivitāšu dēļ uz laiku tika slēgta lidosta Ļubļinā.

Aptuveni divas stundas vēlāk Polijas armija paziņoja, ka gaisa spēku operācija ir pārtraukta.

PAP vēstīja, ka Svidņikā un Helmā, Polijas Ļubļinas apgabalā, potenciālā apdraudējuma dēļ tika ieslēgtas brīdinājuma sirēnas. Valdības krīzes centrs arī izsūtīja īsziņas uz visiem mobilajiem tālruņiem piecos rajonos pie robežas ar Ukrainu, brīdinot par “uzbrukuma briesmām no gaisa”.
Jau vēstīts, ka, reaģējot uz trešdien notikušo Krievijas dronu ielidošanu Polijas gaisa telpā, sākta NATO misija “Austrumu sardze”, kas tiek īstenota alianses austrumu flanga nostiprināšanai.

Sestdien, Krievijai veicot uzbrukumu infrastruktūrai Ukrainā, krievu drons ielidoja Rumānijas gaisa telpā. Rumānija pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16, lai monitorētu situāciju. Atsaucoties uz saviem avotiem, ziņu aģentūra DPA vēstīja, ka arī NATO izsludināja trauksmi un pacēla gaisā divus Vācijas iznīcinātājus “Eurofighters”, kas izvietoti Rumānijā gaisa telpas aizsardzībai.

Rumānijas Aizsardzības ministrija ziņoja, ka drons nelidoja virs apdzīvotām vietām un neradīja tiešus draudus, bet civilās aizsardzības dienesti brīdināja cilvēkus uzmanīties no iespējām dronu atlūzām.

Rumānijas iznīcinātāji sekoja dronam aptuveni 20 kilometrus līdz tas pazuda no radara Ziemeļdobrudžas reģionā.

