Pokrovskas liktenis uz naža asmens: Ukrainas izredzes ir 50 uz 50, taču Krievijai ir viena būtiska priekšrocība… 1
Kaujas par Pokrovsku iegājušas izšķirošā fāzē. Ukrainas spēki turpina turēt pozīcijas šajā stratēģiski svarīgajā pilsētā, taču, pēc militāro analītiķu domām, notikumu iznākums joprojām ir neskaidrs. Kā norāda “Sky News” militārais apskatnieks Maikls Klārks, Ukrinas izredzes saglabāt kontroli pār Pokrovsku ir aptuveni 50 uz 50, un tas ir viens no dramatiskākajiem frontes punktiem šobrīd.
Tomēr Krievijas pusei ir viena būtiska priekšrocība, kas ir skaitliskais pārsvars. Tieši cilvēkresursu pārākums ļauj Krievijas karavīriem mazās vienībās iekļūt pilsētā un nostiprināt savas pozīcijas atsevišķos mikrorajonos, izveidojot tā sauktās pozīciju saliņas. Ja tās izdosies nostiprināt ar bruņutehniku, Ukraina būs spiesta atkāpties no centrālajiem sektoriem.
Atšķirībā no Bahmutas, kas daļēji bija simbolisks mērķis, Pokrovska ir svarīgs loģistikas punkts ar autoceļu un dzelzceļa mezgliem. Ja Krievija iegūs kontroli pār Pokrovsku un vēl dažām apkārtējām pilsētām, Donbasa reģiona zaudējums var kļūt par realitāti.
Ukrainas armija šajā frontes līnijā koncentrējusi vairākas elites vienības, tostarp “Azov” brigādi, ko militārie eksperti nereti uzskata par vienu no spēcīgākajām Ukrainas kaujas struktūrām. Tā jau aktīvi piedalās cīņās Pokrovskas teritorijā.
Lai apturētu Krievijas spēkus un izdzītu tos no jau ieņemtajiem sektoriem, Ukrainai nāksies iesaistīties ilgstošās, sarežģītās kaujās pilsētvidē. Tas nozīmē gan pozīciju aplenkšanu, gan tuvcīņu apstākļos ieņemt ēkas un kvartālus, kur pretinieks var būt paslēpies. Šāda kaujas izsmeļ, tās prasa augstu profesionalitāti, un, kā atzīst eksperti, tikai elitārie spēki spēj šādos apstākļos efektīvi darboties.
Taču lielākā Ukrainas problēma šobrīd ir karavīru trūkums. Lai gan karavīru sagatavotība ir augsta, spēku nepietiekamība apgrūtina pretestības organizēšanu. Krievija tikmēr spēj turpināt radīt spiedienu pat bez pārliecinoša uguns pārākuma, bet ar cilvēku daudzumu un mobilitāti.
Iespējamais scenārijs. Kāpēc Pokrovska Krievijai ir tik svarīga
Pēc analītiķu teiktā, Krievija cenšas izmantot katru iespēju, lai radītu uzvaras iespaidu. Pokrovska ir viena no retajām vietām, kur šobrīd viņiem ir iespēja virzīties uz priekšu un demonstrēt kaut kādu panākumu. Pilsētas ieņemšana varētu tikt izmantota kā spiediena instruments, piemēram, sarunās par sankciju mīkstināšanu vai atturot Rietumus no jaunu militāru atbalsta pakotņu piešķiršanu Ukrainai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Krievija tagad ļoti baidās no iespējamiem stingriem lēmumiem no ASV puses, un tādēļ tai ir svarīgi parādīt, ka frontes līnijās tā gūst panākumus. Tas varētu būt galvenais iemesls, kādēļ Pokrovska kļuvusi par Krievijas armijas prioritāti.