Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

“Kas tas ir? Vienkārša sagadīšanās?” Pokrovskas mērs var krist nežēlestībā par savu izgājienu diktatora dzimšanas dienā 0

LETA
17:28, 7. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijā Jakutijā Pokrovskas pilsētā izsludinātas trīs dienu sēras, pieminot karā pret Ukrainu kritušos karavīrus, vienlaikus Krievijas propagandistu sašutumu izsaucis tas, ka sēras izsludinātas arī Krievijas diktatora Vladimira Putina dzimšanas dienā.

Pokrovskā sēras ilgs no 7. līdz 9.oktobrim, bet diktatora dzimšanas diena ir 7.oktobrī.

Pilsētā sēru laikā karogiem jābūt pusmastā, atcelti izklaidējošie pasākumi, mācības skolās sāksies ar klusuma brīdi.

Sēras izsludinātas pēc tam, kad ar lidmašīnu reģionā nogādāti Ukrainā kritušo novadnieku pīšļi.

Krievijas propagandisti sēru izsludināšanu diktatora dzimšanas dienā nodēvējuši par “skarbu politisku akciju”, pieļaujot, ka pilsētas mērs Viktors Konstantinovs tīši nolēmis sēras noteikt arī Putina dzimšanas dienā.

“Kāpēc tieši šodien, 2025.gada 7.oktobrī, ir izsludināts trīs dienu sēru laiks? Kas tas ir? Vienkārša sagadīšanās, Pokrovskas jaunā mēra un viņa komandas pieredzes trūkuma sekas vai skarba politiska akcija no partijas puses,” platformā “Telegram” vaicā propagandisti.

