“Politiķi dzīvo “fake” sociālo tīklu pasaulē.” Rajevskis atklāj patieso ainu politikā 0

LA.LV
16:42, 18. janvāris 2026
Viedokļi

Katrs cilvēks dzīvo “burbulī”, kurā kontaktējas ar tiem, kas viņam patīk, bet kā šajā ziņā veicas politiķiem? To TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” komentē politologs Filips Rajevskis.

Rajevskis skaidro, ka “burbulis” veidojas no atbalsta, kas tev patīk, tāpēc rodas iespaids, ka esi “baigais džeks”. Tomēr realitātē atklājas, ka pastāv arī citi burbuļi, kuriem nepatīk tas, ko tu saki, un vēl sliktāk – izejot uz ielas neviens nezina, kas tu esi.

Viņš norāda, ka dzīvošana “fake” sociālo mediju pasaulē rada problēmu – ļoti maz politiķu reālajā dzīvē komunicē ar vēlētājiem.

Rajevskis uzsver, ka šobrīd galvenās problēmas politikā ir sabiedrības fragmentācija, kā arī vēlēšanu kārtības komplicētība, kas “izslēdz spontānumu”.

Plašāk skaties video!

