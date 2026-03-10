VIDEO. Vācijā meteorīts izsit futbola bumbas lieluma caurumu mājas jumtā 0

Spilgtas ugunsbumbas lidojums, kas 8. marta vakarā pāršalca debesis virs Vācijas rietumdaļas, beidzās ar neparastu incidentu – meteorīta fragments ietriecās kādas mājas jumtā Koblencas pilsētā.

Debesīs redzētais objekts piesaistīja daudzu cilvēku uzmanību vairākos reģionos. Kā vēlāk ziņoja “Deutsche Welle”, fragments nokrita uz mājas Gilsas rajonā ap pulksten 19.00 pēc vietējā laika, izsitot jumtā aptuveni futbola bumbas lieluma caurumu. Par laimi, neviens cilvēks incidentā necieta.

Policija norādīja, ka ēkā ietriecies sadeguša debesu ķermeņa fragments. Notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji un policija, taču tika uzsvērts, ka apkārtējiem iedzīvotājiem briesmas nedraud.

Meteorītu debesīs redzēja lielā daļā Rietumvācijas, tostarp Reinzemē-Pfalcā, Ziemeļreinā-Vestfālenē, Hesenē, Zārlendē, Bādenē-Virtembergā un Lejassaksijā. Par novērojumiem ziņoja arī cilvēki Beļģijā, Francijā, Nīderlandē un Šveicē. Aculiecinieki stāstīja par spožu ugunsbumbu debesīs un skaļu troksni, kas tai sekoja.

