Pie stūres runāji pa telefonu un ievietoji soctīklos? Par to var būt nepatikšanas un darīšana ar policiju 0
Dzīvojam laikā, kad viss atrodas viena klikšķa attālumā – ikviens mirklis var tikt iemūžināts un publicēts sociālajos tīklos dažu sekunžu laikā. Notiek ceļu satiksmes negadījums – jau pēc brīža to uzzinām, jo kāds garāmbraucējs to nofilmējis un publicējis internetā. Tāpat arī ar neikdienišķām vai amizantām situācijām.
Cilvēki, kuriem patīk veidot video, mēdz pie stūres atbildēt uz sekotāju jautājumiem, vēlāk publicējot šos materiālus “TikTok” vai “Instagram” platformās. Citi pat pārraida tiešraides no automašīnas, kamēr atrodas pie stūres. Taču šāda rīcība ir bīstama – gan pašam vadītājam, gan apkārtējiem.
Vai Valsts policija reaģē uz šādiem pārkāpumiem, kas redzami sociālajos tīklos? Vai ieraksti, kuros skaidri redzams, ka persona pie stūres lietojusi telefonu, var kļūt par pamatu sodam?
Sazinājāmies ar Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecāko speciālisti Līnu Bagdoni, kura skaidro, ka policija reaģē arī uz pārkāpumiem, kas fiksēti sociālajos tīklos.
“Valsts policija ikdienas darbā reaģē uz iedzīvotāju iesniegumiem un informāciju, kas tiek saņemta no sabiedrības, kā arī informāciju, kas tiek publiskota arī sociālajos tīklos, tai skaitā par gadījumiem, kuros redzams, ka personas, iespējams, pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības – kā piemēram, vada transportlīdzekli un vienlaikus lieto mobilo tālruni, filmējot video vai veidojot publikācijas.
Informācija, kas tiek publicēta sociālajos tīklos, var tikt izmantota kā papildus avots pārkāpuma konstatēšanai, tomēr būtiski atzīmēt, ka ne katrs šāds ieraksts automātiski tiek uzskatīts par pietiekamu pierādījumu pārkāpuma izskatīšanai. Lai uzsāktu administratīvā pārkāpuma procesu, nepieciešams iegūt objektīvus pierādījumus, kas ļauj identificēt gan personu, gan notikuma apstākļus.
Gadījumos, kad pārkāpuma fakts tiek apstiprināts un ir iegūti nepieciešamie pierādījumi, Valsts policija var piemērot attiecīgus sodus, ievērojot likumā noteiktās procesuālās prasības. Attiecīgi, administratīvā pārkāpuma process tiek uzsākts tikai tad, ja ir iespējams identificēt personu un pierādīt pārkāpuma izdarīšanu.”
Uz jautājumu, cik bieži pēdējā gada laikā ir sodīti automašīnu vadītāji, balstoties tieši uz publiski pieejamo informāciju sociālajos tīklos, Valsts policijas pārstāve norādīja, ka atsevišķa statistika par piemērotajiem sodiem par pārkāpumiem, kuri fiksēti sociālajos tīklos, nav pieejama.