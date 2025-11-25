“Pretvalstiskās darbības ir jānocērt saknē!” Ģenerālprokurors par drošību Latvijā 0
Valsts drošības jautājumi un sabiedrības agresijas novēršana prasa nekavējošu rīcību, par to TV24 raidījumā “Dienas personība” informē ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Meisters skaidro, ka drošību var mērīt dažādos līmeņos: “Ja sākam ar drošību sabiedrībā, tad mēs katrs saskaramies un varam novērot naida runu un agresijas izpausmes – gan sociālajos tīklos, gan ikdienā uz ielas.”
Viņš norāda, ka šāda agresija ir kļuvusi par ikdienu, taču tā nav vēlama. To ir jāierobežo un jāapkaro, jo valstī tiek kultivēta bezspēcība un rodas sajūta, ka par katru var teikt to, ko iedomājas, un neviens par to atbildību nenes.
Viņš uzskata, ka kopā ar drošības iestādēm ir jāizprot situācija pret “miera traucētājiem”, kuri nereti slēpjas aiz vārda “brīvība”. Viņi kultivē agresiju, patvaļu un sabiedrībā veicina nemieru.
Savukārt otrajā līmenī viņš ierindo valsts drošību un visu, kas saistīts ar kaimiņos notiekošo karu, piemēram, sankciju pārkāpumus, atbalstu Krievijai un spiegošanu.
Pret visu, kas var novest pie valsts apdraudējuma plašākā vai šaurākā mērogā, ir jābūt agresīvai reakcijai likuma ietvaros no valsts drošības iestādēm – prokuratūras un tiesām, lai šādi noziegumi tiktu atklāti un izmeklēti.
“Mēs šādās lietās nevaram gaidīt vairākus gadus, jo pretvalstiskās darbības ir jānocērt saknē,” piebilst Meisters.