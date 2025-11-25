Ilustratīvs attēls
Foto. pexels-ofir-eliav

Tehnika plīst viena pēc otras, atkal un atkal. Ko zemnieks no Gulbenes puses atrod piegādātajā degvielā? 13

LA.LV
18:40, 25. novembris 2025
Ziņas Ekonomika

Gulbenes pusē kāds zemnieks Andris, tuvojoties ziemai, veicis plānotos lauku darbus. Protams, šādiem darbiem nepieciešama traktortehniku, bet tai savukārt ievērojams daudzums dīzeļdegvielas, tāpēc Andris iegādājies divas tonnas nepieciešamās degvielas.

Kā vēsta TV3 raidījums “Bez tabu”, visas nedienas tad tikai sākušās – drīz vien traktoriem un kombainam parādījušās tehniskas problēmas: mehāniķi ķērušies ppie darbiem, tostarp arī mainīti degvielas filtri. Taču darbus pēc tam diez ko ilgi neizdevās paturpināt.

Pēc dažādām tehniskām konsultācijām nonākts pie secinājuma, ka degvielas kvalitāte nav īsti laba – tā iegādāta no firmas “Straujupīte”. Drošības pēc zemnieks pirms sazināšanās ar uzņēmumu veicis arī degvielas paraugu ekspertīzi.

Kādi bija pārbaužu rezultāti un ko atbildēja komersants, skatieties pievienotajā video.

