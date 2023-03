Priežu dzīvžogs: principi, to veidojot Ieteikt 13







“Vai parastās priedītes var stādīt dzīvžogā un vēlāk apgriezt, neļaujot tām augt visā augumā? Vēlos divmetrīgu dzīvžogu. Kurā gadā kociņi jāsāk veidot? ” ZENTA Kuldīgas novadā

Jebkuru kokaugu iespējams veidot, protams, tas jādara piemērotā laikā, nevis ziemas salā.

Parastā priede (Pinus sylvestris) ir galvenā suga Latvijas mežos, koks izaug ar garu, spēcīgu stumbru un plaši sazarotu skuju vainagu. Jārēķinās, ka priežu dzīvžogs neveidos blīvu sienu kā, piemēram, tūju rinda, turklāt ar gadiem priedes kļūs arvien skrajākas, cauri skujām rēgosies resni zari… Tātad rezultāts nebūs tik labs.

Parasto priedi nav grūti veidot, taču tas jāsāk agri – līdzko kociņi ir krūšu augstumā, tātad piecus sešus gadus veci. Katru gadu apgriež jaunos dzinumus, atstājot vismaz 10 cm, lai priedes varētu normāli atjaunoties. To var darīt jebkurā gadalaikā, tomēr vislabāk cirpt pavasarī (līdz pat maija otrajai pusei) vai rudenī (septembrī, oktobrī). Ļaujot augt savā vaļā un laikus neveidojot, priedes diemžēl ir ļoti grūti atjaunot.

Galvenais pamatprincips: veidojot dzīvžoga virspusi un sānu malas, nedrīkst atsegties plikās dzīvžoga apakšas. Tādēļ dzīvžogu cērp trapeces veidā – tā, lai augšdaļā tas būtu šaurāks, bet apakšdaļā platāks.

Iecienītāks materiāls dzīvžogam ir kalnu priede (Pinus mugo). Tā ir krūmveida, ar izlocītu, bieži vien klājenisku stumbru un tumši zaļām skujām. Veido kompaktu, ļoti blīvu dzīvžogu. Ja dārzs atrodas blakus priežu mežam, zemās, izteiksmīgās kalnu priedes noteikti ieteicamas, lai piemājas apstādījumi harmoniski iekļautos ainavā.

Cirptā dzīvžogā parastās priedes nevajag stādīt pārāk tuvu citu citai, lai, vainagiem izplešoties, nenomāktu vājākās. Optimālais stādīšanas attālums ir apmēram pusotra metra. Kalnu priedes var stādīt ciešāk – viena metra attālumā citu no citas.

Dzīvās sienas var veidot arī no Maķedonijas jeb Rumēlijas priedes (Pinus peuce). Šim kokam ir 7 – 10 cm garas, ļoti dekoratīvas skujas tumši sudrabzaļā krāsā, sakārtotas pušķos pa piecām. Šie skujkoki labi padodas cirpšanai, to augstumu var ierobežot griežot. Iecerēto formu sāk veidot jau no mazotnes.