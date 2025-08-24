Krievi cieš badu: kartupeļu krīze, cenu pieaugums un strādnieku trūkums ir tikai sākums 0
Krievija saskaras ar pilnvērtīgu kartupeļu krīzi sliktas ražas dēļ; kartupeļu trūkums un nopietns cenu pieaugums ir neizbēgams, raksta Dialog.ua.
Saskaņā ar jaunākajiem Rosstat datiem, jūlijā, pirmajā aktīvās ražas novākšanas mēnesī, Krievijas lauksaimniecības organizācijas nosūtīja par 22,3% mazāk kartupeļu nekā tajā pašā periodā pērn. Septiņu mēnešu laikā, no janvāra līdz jūlijam, kritums jau ir sasniedzis 28,5%. Uz to uzmanību vērsa krievu ekonomists Vjačeslavs Širjajevs.
Pēc viņa teiktā, šāds samazinājums būtu pietiekams, lai kārtējā gada raža būtu gandrīz par trešdaļu mazāka nekā pagājušā gada, kad jau bija fiksēts deficīts un straujš cenu kāpums.
Sabiedriskās kustības “Federālā ciema padome” priekšsēdētājs un liela lauksaimniecības uzņēmuma Urālos vadītājs Vasilijs Meļņičenko uzskata, ka situācija tikai pasliktināsies.
Zīmīgi, ka viņš notikušajā katastrofā vainoja Putina režīmu.
“Nav cilvēku, nav neviena, kas novāktu ražu (ražu – red.), bet algām jābūt augstām, bet no kurienes tās maksāt? Absolūti neveiksmīga industriālā politika… Mēs ēdīsim surogātus,” viņš teica.
Ir acīmredzams, ka cilvēku trūkums ir saistīts ar karu pret Ukrainu.
Strādnieki tika vilināti uz fronti ar milzīgām algām, kas noveda pie akūta darbaspēka trūkuma.
Meļņičenko to nepiemin, bet patiesība ir lasāma starp rindām. Zemnieks vērsa uzmanību uz to, ka pat aukstā un neviesmīlīgā Īrija saražo 13 reizes vairāk lauksaimniecības produktu nekā milzīgais Ļeņingradas apgabals, kur klimats un teritorija ļauj izaudzēt daudz vairāk.
Eksperti brīdina, ka kartupeļu trūkums varētu izvērsties par nopietnu krīzi, kas varētu ietekmēt pārtikas produktu cenas un kvalitāti valstī.