Kā saprast, ka tavs viedtālrunis ir inficēts ar vīrusiem: 5 pazīmes
Visā pasaulē tiek lietoti aptuveni 3,9 miljardi Android ierīču, kas veido gandrīz 70% no visiem viedtālruņiem. Tik plaša izplatība padara Android operētājsistēmu par galveno mērķi krāpniekiem. Vīrusi un cita ļaunatūra spēj zagt personīgos datus, pārpludināt ekrānu ar kaitinošām reklāmām un būtiski palēnināt ierīces darbību.
Parasti tās ir programmas, kas ielādētas no apšaubāmām vietnēm, neoficiāliem lietotņu veikaliem vai arī “uzlauztas” maksas lietotņu versijas.
Šādas lietotnes bieži satur vīrusa moduļus, kas slepus piekļūst atmiņai, kamerai, mikrofonam vai pat bankas datiem.
Lai gan tas notiek reti, pat USB kabelis vai lādētājs var saturēt iebūvētu vīrusu, kas spēj sabojāt telefonu.
Kādi signāli norāda uz to, ka tālrunis ir inficēts? Lūk, piecas galvenās pazīmes: