Ukrainai ir kas tāds, kas nav vēl nevienam citam pasaulē. Kapteinis ieskicē jaunās iespējas 0
Labā ziņa no Ukrainas ir tāda, ka tās spēki ir saņēmuši VectorAI dronus – tie ir unikāli ar to, ka tiem ir laba, vācu Quantum ražota akustiskā atklāšanas sistēma.
Uzņēmums nodevis Ukrainai jaunākos bezpilota lidaparātus ar mākslīgo intelektu un integrētu akustisko sistēmu WASP, kas paredzēta ienaidnieka uguns atklāšanai, par to vietnē LinkedIn paziņoja pats uzņēmuma līdzdibinātājs.
Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja Māris Bruža, kapteinis, Zemessardzes virsnieks, VectorAI spēj noteikt artilērijas uguns virzienu un attālumu, un nodrošina lidojuma ilgumu līdz 4 stundām.
Apmēram 150 gramu smagais drona sensors uztver šāviena troksni līdz 15 km attālumā, bet šaujamieroča uguns troksni 2,5 km attālumā, tāpēc ir iespējams mainīt šā drona virzienu, un tas dodas uz notikuma punktu pats. Precizitāte ir pat 5 km attālumā.
Šiem droniem ir labi izstrādāta atpakaļziņošanas līnija – šis ir viens no droniem, ko ir diezgan neiespējami noslāpēt, kā vēl vienu plusu min Bruža.