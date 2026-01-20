Jo tālāk, jo trakāk! Lūk, ko patiesībā nākas darīt bāriņtiesām tā vietā, lai aizsargātu bērnu tiesības 0

LA.LV
21:43, 20. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

“Vai ir bijušas izmaiņas pateicoties tiesībsarga birojam. Tagad bāriņtiesās ir ētikas kodekss, ētikas normas rakstveidā, kas ir labi. Bet tas, ko mēs redzam, ir, ka bāriņtiesas ir pārslogotas ar tām funkcijām un uzdevumiem, kas absolūti nav saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību, piemēram, bāriņtiesas strādā ar notariālām lietām – apliecina parakstus, apraksta mantojuma masu, ieraksta testamentu grāmatā un tā tālāk, tā nav saistība ar bērniem.

Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam 123
Latvijā šogad notiks masu atlaišanas: darba devēji atklāj savus plānus; uz strīpas būs pat Rīgas pašvaldības darbinieki 24
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Uz līnijas” tiesībsardze Karina Palkova vērtēja, kādas pārmaiņas panāktas, pateicoties Tiesībsarga biroja darbam, uzmanību pievēršot bāriņtiesu ikdienai un noslodzei.

Palkova norādīja, ka pozitīva izmaiņa ir fakts, ka bāriņtiesās ieviests ētikas kodekss un rakstveidā noteiktas ētikas normas, kas, viņasprāt, ir solis pareizajā virzienā. Tomēr ar to nepietiek, lai risinātu būtiskākās problēmas, ar kurām bāriņtiesas saskaras ikdienā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps pēkšņi atsakās no muitas tarifiem Eiropas valstīm – tā vietā noslēgta viņam tīkama vienošanās
Kādas būs Rīgas domes deputātu algas šogad?
Pirmo reizi redzu tādu ceļa zīmi! Tepat kaimiņos remontdarbu laikā uz ceļa parādījusies dīvaina ceļa zīme

Tiesībsardze uzsvēra, ka praksē bāriņtiesas ir pārslogotas ar funkcijām un uzdevumiem, kas absolūti nav saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību. Kā piemērus viņa minēja darbu ar notariālām lietām. Piemēram, parakstu apliecināšana, mantojuma masas aprakstīšana, testamenta ierakstīšana grāmatās.

Plašāk skaties pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bāriņtiesu darbinieku asociācija absolūti nepiekrīt tiesībsardzes kritikai par novecojušo sistēmu un darba kvalitāti
RAKSTA REDAKTORS
Ģimene no Ropažu puses adoptēja meitiņu, bet dzīve pārvērtusies par īstu elli – nācis gaismā, ka Jānis it kā esot veicis noziegumus
RAKSTA REDAKTORS
Mamma, kurai neļauj būt mammai… Aina jau trīs gadus audzina vīra dēlu, taču adoptēt zēnu viņai tā arī neizdodas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.