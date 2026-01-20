Jo tālāk, jo trakāk! Lūk, ko patiesībā nākas darīt bāriņtiesām tā vietā, lai aizsargātu bērnu tiesības 0
“Vai ir bijušas izmaiņas pateicoties tiesībsarga birojam. Tagad bāriņtiesās ir ētikas kodekss, ētikas normas rakstveidā, kas ir labi. Bet tas, ko mēs redzam, ir, ka bāriņtiesas ir pārslogotas ar tām funkcijām un uzdevumiem, kas absolūti nav saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību, piemēram, bāriņtiesas strādā ar notariālām lietām – apliecina parakstus, apraksta mantojuma masu, ieraksta testamentu grāmatā un tā tālāk, tā nav saistība ar bērniem.
TV24 raidījumā “Uz līnijas” tiesībsardze Karina Palkova vērtēja, kādas pārmaiņas panāktas, pateicoties Tiesībsarga biroja darbam, uzmanību pievēršot bāriņtiesu ikdienai un noslodzei.
Palkova norādīja, ka pozitīva izmaiņa ir fakts, ka bāriņtiesās ieviests ētikas kodekss un rakstveidā noteiktas ētikas normas, kas, viņasprāt, ir solis pareizajā virzienā. Tomēr ar to nepietiek, lai risinātu būtiskākās problēmas, ar kurām bāriņtiesas saskaras ikdienā.
Tiesībsardze uzsvēra, ka praksē bāriņtiesas ir pārslogotas ar funkcijām un uzdevumiem, kas absolūti nav saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību. Kā piemērus viņa minēja darbu ar notariālām lietām. Piemēram, parakstu apliecināšana, mantojuma masas aprakstīšana, testamenta ierakstīšana grāmatās.
