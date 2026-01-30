Dronivkā notiek smagas kaujas: okupanti uzbrūk naktīs, mazās grupās pārvietojoties pār aizsalušo upi 0
Krievijas karaspēks gatavo izšķirošu triecienu Dronivkai, vienlaikus nogurdinot Ukrainas desantniekus ar nakts uzbrukumiem nelielās grupās, raksta dialog.ua.
81. atsevišķā aeromobilā brigāde (no Ukrainas 7. desanta uzbrukuma korpusa) 29. janvārī ziņoja par vēl vienu smagu aizsardzības dienu Dronivkā, kur notikušas daudzas sadursmes ar Krievijas armijas vienībām. Ukrainas aizstāvji turpina smagas pozīciju kaujas. Pretinieka darbības tiek novērotas ar bezpilota lidaparātiem, kas arī tiek izmantoti, lai iznīcinātu ienaidnieka tehniku un dzīvā spēka vienības.
Krievijas spēki mēģina veikt nakts uzbrukumus nelielās grupās, šķērsojot aizsalušās Siverskijas Donecas posmus, izmantojot “dronus–pavadītājus”, taču ukraiņu desantnieki viņus atvaira un ienaidnieks cieš zaudējumus. Par to ziņots 81. brigādes oficiālajā lapā Facebook.
Tiek brīdināts, ka Krievijas armija koncentrē spēkus pie Serebrjanskas mežniecības un Siverskas, gatavojoties izšķirošam triecienam. Ukrainas karavīri norāda, ka šajās vietās “kā sēnes” aug bezpilota lidaparātu vadības punkti, kas ļauj Krievijas spēkiem iegūt pārsvaru gaisā un traucē Ukrainas loģistiku – munīcijas piegādi, pārtikas nogādi, rotāciju un ievainoto evakuāciju.
“Turpinām cienīgi atvairīt ienaidnieku un noturēt viņa uzbrukumu Slovjanskas virzienā,” norāda 81. brigāde.
81. atsevišķā aeromobilā brigāde tika izveidota 2014. gada 7. oktobrī. Tā piedalījusies cīņās par Doņeckas lidostu, Debaļcevi, Vodjanu un Opitni, kā arī Līmaņas un Svatohorskas atbrīvošanā 2022. gadā.