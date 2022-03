Publicitātes foto

Redzes pasliktināšanos jāsāk novērst jau 40 gadu vecumā Ieteikt







Šonedēļ 2022.gada 6.-12.martā norisināsies Pasaules glaukomas nedēļa, kurā Latvijas Acu ārstu asociācija aicinās četrdesmitgadniekus – nākamos ilgdzīvotājus – savlaicīgi izvairīties no novēršama redzes zuduma sirmā vecumā.

Glaukoma ir vairāku slimību grupa, kas bojā redzes nervu- vienu no būtiskākajām redzes sistēmas daļām, kas nogādā redzes signālu no acs tīklenes līdz smadzenēm. Kāpēc ir būtiski zināt par šo slimību un to ārstēt? Neārstētas glaukomas izraisītie redzes traucējumi ir neatgriezeniski un var beigties ar pilnīgu redzes zudumu. “Mūsdienu četrdesmitgadnieki dzīvos pat līdz 110 gadu vecumam. Lai redze saglabātos līdz šim vecumam, nepieciešama agrīna glaukomas diagnostika”, – doc. Juris Vanags, Latvijas Acu Ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Lielākais glaukomas diagnozes noteikšanas izaicinājums ir simptomu trūkums slimības sākumstadijās. Simptomi var parādīties tikai ļoti vēlīnās slimības stadijās, ko skaidro ar lēno slimības gaitu un smadzeņu spēju pielāgoties perifērā redzes lauka zudumam. Tālu aizgājušas slimības stadijās pacientiem var būt grūtības pārvietoties telpā, viņi bieži var nepamanīt blakus esošus objektus, ieskriet durvju stenderē, nepamanīt trepes utt. Glaukomas gala stadija ir pilnīgs, neatgriezenisks redzes zudums. “Galvenā metode slimības atklāšanā ir acs iekšējā spiediena mērījumi”,- prof. Guna Laganovska, P. Stradiņa KUS, Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja.

Glaukomas izraisītie redzes nerva bojājumi ir neatgriezeniski, bet šo procesu var palēnināt vai pat apturēt, īpaši slimības sākotnējās stadijās. Glaukomu ārstē, samazinot acs iekšējo spiedienu. To var panākt, lietojot medikamentus pilienu veidā, veicot lāzerprocedūras, ārstējot ķirurģiski vai arī kombinējot visas iepriekšminētās metodes.

Glaukomu parasti sāk ārstēt ar acu pilieniem – gan viena veida pilieni , gan pilienu kombinācijas- tas ir atkarīgs no glaukomas stadijas un progresēšanas, acs iekšējā spiediena pazemināšanās pakāpes. “Glaukomas izraisītais redzes zudums ir nesalīdzināmi lielāks ļaunums nekā glaukomas pilienu izraisītās blakusparādības, tāpēc nekādā gadījumā tos nedrīkst pārtraukt lietot ”,- doc. Kristīne Baumane, RAKUS, Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja.

Klasiska glaukomas (sinustrabekulektomija) ļauj acs iekšējam šķidrumam nokļūt ārpus acs, apejot dabīgos atteces ceļus, tādējādi samazinoties spiedienam. Jāatceras, ka glaukomas operācija redzi neuzlabo- tā samazina acs iekšējo spiedienu, ļaujot saglabāt atlikušo redzi. “Ja Jūs man nevarat atbildēt, kāds ir Jūsu acs iekšējais spiediens, tad noteikti vajadzētu tuvākajā laikā pierakstīties vizītē pie sava acu ārsta”,- dr.med., PhD Ēriks Elksnis, P.Stradiņa KUS, glaukomas speciālists.