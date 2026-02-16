“Un tieši tad iekāpj kontrole…” Vīrietis dabūjis maksāt sodu sabiedriskajā transportā, lai gan pat nav plānojis braukt “pa zaķi” 2
Roberts sociālajos tīklos dalījies ar savu pieredzes stāstu, kā viņam izgājis pilsētas sabiedriskajā transportā, kur viņš pat nav plānojis braukt “par zaķi”, tomēr beigu beigās dabūjis maksāt sodu.
Roberts dalās: “Gāju uz autobusu un nodomāju, ka iekāpšu busā un tad ātri caur Rīgas Satiksmes aplikāciju nopirkšu biļeti.
Atveru aplikāciju, pērku, pēc Smart ID koda ievadīšanas nekas nenotiek, tad aplikācija apstājas, tad vadu vēlreiz to kodu un aplikācija vispār atlec uz sākuma ekrānu. Ceturto reizi spiežu “Pirkt biļeti” un tieši tad iekāpj kontrole. Un protams, ka man ir jāmaksā sods. Un fakts, ka man rokās ir telefons, kuram ekrānā ir kārtējo reizi apstājusies tā sūda aplikācija, nevienam neinteresē.
Un pareizi jau ir, jo pēc visiem noteikumiem, loģikas, statūtiem un aktiem hu*aktiem es braucu bez biļetes. Un mana kļūda bija tā, ka es nenopirku talonu pirms brauciena. Es saprotu.
Bet tas fakts, ka es nevis apzināti izlēmu braukt “pa zaķi” bet gan četras reizes mēģināju elektroniski nopirkt biļeti un man vienkārši neļāva to izdarīt. Te tev nu bija tehnoloģijas un ērtība.
Un tikmēr ir kādi desmit draugi, kuri stāsta kā brauc bez biļetēm. Un es apzinos, ka visiem ir vienalga un nevienam neinteresē tavas problēmas. Bet man bija sāpīte un gribējās izlikt.
Es jutos reāli ap*ists, kaut arī pats biju vainīgs. Es saprotu. Arī to, ka ar Rīgas satiksme aplikāciju ir jābūt uzmanīgam. Es personīgi viņu vairs nevēlos un neiesaku lietot, bet katram jau tās tehnoloģijas darbojas savādāk. Esiet uzmanīgi! Un neesiet kā es.”
Ko varam mācīties no šīs pieredzes? Droši vien to, ka ne vienmēr iespējams paļauties uz tehnoloģijām, drošāk, ja “pa rokai” ir arī kāds plāns B, lai izvairītos no nepatikšanām.