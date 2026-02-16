FOTO: Ekrānuzņēmums no “Facebook”

“Un tieši tad iekāpj kontrole…” Vīrietis dabūjis maksāt sodu sabiedriskajā transportā, lai gan pat nav plānojis braukt “pa zaķi” 2

LA.LV
6:52, 16. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Roberts sociālajos tīklos dalījies ar savu pieredzes stāstu, kā viņam izgājis pilsētas sabiedriskajā transportā, kur viņš pat nav plānojis braukt “par zaķi”, tomēr beigu beigās dabūjis maksāt sodu.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Šodien ir īpaša diena, kurā jāizmet 27 lietas: šī tradīcija sola veiksmi un jaunu sākumu
Lasīt citas ziņas

Roberts dalās: “Gāju uz autobusu un nodomāju, ka iekāpšu busā un tad ātri caur Rīgas Satiksmes aplikāciju nopirkšu biļeti.

Atveru aplikāciju, pērku, pēc Smart ID koda ievadīšanas nekas nenotiek, tad aplikācija apstājas, tad vadu vēlreiz to kodu un aplikācija vispār atlec uz sākuma ekrānu. Ceturto reizi spiežu “Pirkt biļeti” un tieši tad iekāpj kontrole. Un protams, ka man ir jāmaksā sods. Un fakts, ka man rokās ir telefons, kuram ekrānā ir kārtējo reizi apstājusies tā sūda aplikācija, nevienam neinteresē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas tāds nebija noticis gandrīz 3 gadus! Ukrainas armija paveic teju neiespējamo
Kokteilis
“Ieva Adamss, mums nav pa ceļam!” Brante izsakās par atmaskoto informāciju, kas nu publicēta
“Es joprojām nespēju aptvert!” Laura Dukure publicē sirdi plosošas pārdomas

Un pareizi jau ir, jo pēc visiem noteikumiem, loģikas, statūtiem un aktiem hu*aktiem es braucu bez biļetes. Un mana kļūda bija tā, ka es nenopirku talonu pirms brauciena. Es saprotu.

Bet tas fakts, ka es nevis apzināti izlēmu braukt “pa zaķi” bet gan četras reizes mēģināju elektroniski nopirkt biļeti un man vienkārši neļāva to izdarīt. Te tev nu bija tehnoloģijas un ērtība.

Un tikmēr ir kādi desmit draugi, kuri stāsta kā brauc bez biļetēm. Un es apzinos, ka visiem ir vienalga un nevienam neinteresē tavas problēmas. Bet man bija sāpīte un gribējās izlikt.

Es jutos reāli ap*ists, kaut arī pats biju vainīgs. Es saprotu. Arī to, ka ar Rīgas satiksme aplikāciju ir jābūt uzmanīgam. Es personīgi viņu vairs nevēlos un neiesaku lietot, bet katram jau tās tehnoloģijas darbojas savādāk. Esiet uzmanīgi! Un neesiet kā es.”

Ko varam mācīties no šīs pieredzes? Droši vien to, ka ne vienmēr iespējams paļauties uz tehnoloģijām, drošāk, ja “pa rokai” ir arī kāds plāns B, lai izvairītos no nepatikšanām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Melnā piektdiena visā savā krāšņumā! Rīgā transporta “kolapss” – trolejbusi, kas pilni ar cilvēkiem, vienkārši stāv…
“Vai ir ok nodarbināt cilvēkus ar alkoholisma problēmu?” “Rīgas satiksme” darbinieks nobažījies par jaunu uzņēmuma kārtību
TV24
“Cik ilgi man jāsalst pieturā???” Izrādās, autobusiem ir paredzēts kavēt, bet vai tie drīkst atiet pirms laika?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.