Foto: publicitātes

Rīgas Centrāltirgus kukuļu lieta: KNAB sniedz jaunāko informāciju par aizturētajiem 0

LETA
17:38, 2. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) piemērojis ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus šonedēļ aizturētajiem Rīgas Centrāltirgus darbiniekiem.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Visi viņi “redzējuši” vienu un to pašu! Kādas nepatikšanas 2025. gada beigām sola pasaulslavenu praviešu vīzijas
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Lasīt citas ziņas

KNAB aģentūrai LETA apliecināja, ka četrām kriminālprocesā iesaistītām personām, tostarp, abiem Rīgas Centrāltirgus darbiniekiem, ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi – noteiktas nodarbošanās aizliegums, aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums tuvoties noteiktām personām. Piektajai personai drošības līdzekļi nav piemēroti.

KNAB otrdien veica kriminālprocesuālās darbības Rīgas Centrāltirgū kriminālprocesā, kuru KNAB sāka 10.septembrī un kurā tiek izmeklēta iespējamā kukuļņemšana, kukuļņemšanas atbalstīšana, kukuļdošana un prettiesiska labuma pieņemšana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirmais supermēness 2025. gadā: kam tas nesīs veiksmi, bet kam – nopietnus pārbaudījumus
VIDEO. Rīta barošanas laikā zirgu ganu sagaida liels un pūkains pārsteigums
“Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu!” Aktieris Andris Keišs atminas ko ļoti īpašu no savas bērnības

KNAB ir aizdomas, ka Rīgas Centrāltirgus amatpersona kopā ar darbinieku, iespējams, pieņēma no uzņēmējiem kukuļus un prettiesiskus labumus, lai nodrošinātu uzņēmējiem konkrētas tirdzniecības vietas tirgū.

Kriminālprocesā iesaistītas piecas personas, tostarp, tika aizturēts tirgus pārvaldības nodaļas vadītājs Vladimirs Kazarinovs un tirgus darbinieks Aldis Liepiņš, kā arī trīs uzņēmumu pārstāvji.

Korupcijas skandāla dēļ no amata atstādināta SIA “Rīgas nami” Nekustamo īpašumu iznomāšanas un pārvaldības departamenta vadītāja Agra Vārna. “Rīgas namu” valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers paziņojis, ka Vārna nav starp aizturētajiem un viņas iespējamā atbildība tiks izvērtēta. Viņa atstādināta uz izmeklēšanas laiku.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka šī nav pirmā reize, kad atklājusies korupcija Rīgas Centrāltirgū. Pirms vairākiem gadiem jau tika konstatētas nelikumīgās darbības saistībā ar maksu par tirdzniecības vietām. 2023.gada nogalē pirmās instances tiesa vairākām bijušajām AS “Rīgas Centrāltirgus” amatpersonām un darbiniekiem par piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu piespriedusi reālu un nosacītu brīvības atņemšanu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Aizdomās par kukuļņemšanu KNAB veic kratīšanu Rīgas Centrāltirgus administrācijas ēkā
2030. gadā kļūs par vienu no mūsdienīgākajiem tirgiem Eiropā! Ratnieks radis risinājumu Centrāltirgus sakārtošanā
VIDEO. “Kaut ko tik sačakarētu savā mūžā neesmu redzējis!” Elmāram Tannim ir kauns par jauno Sakņu paviljonu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.