Rīgas Centrāltirgus kukuļu lieta: KNAB sniedz jaunāko informāciju par aizturētajiem 0
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) piemērojis ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus šonedēļ aizturētajiem Rīgas Centrāltirgus darbiniekiem.
KNAB aģentūrai LETA apliecināja, ka četrām kriminālprocesā iesaistītām personām, tostarp, abiem Rīgas Centrāltirgus darbiniekiem, ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi – noteiktas nodarbošanās aizliegums, aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums tuvoties noteiktām personām. Piektajai personai drošības līdzekļi nav piemēroti.
KNAB otrdien veica kriminālprocesuālās darbības Rīgas Centrāltirgū kriminālprocesā, kuru KNAB sāka 10.septembrī un kurā tiek izmeklēta iespējamā kukuļņemšana, kukuļņemšanas atbalstīšana, kukuļdošana un prettiesiska labuma pieņemšana.
KNAB ir aizdomas, ka Rīgas Centrāltirgus amatpersona kopā ar darbinieku, iespējams, pieņēma no uzņēmējiem kukuļus un prettiesiskus labumus, lai nodrošinātu uzņēmējiem konkrētas tirdzniecības vietas tirgū.
Korupcijas skandāla dēļ no amata atstādināta SIA “Rīgas nami” Nekustamo īpašumu iznomāšanas un pārvaldības departamenta vadītāja Agra Vārna. “Rīgas namu” valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers paziņojis, ka Vārna nav starp aizturētajiem un viņas iespējamā atbildība tiks izvērtēta. Viņa atstādināta uz izmeklēšanas laiku.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka šī nav pirmā reize, kad atklājusies korupcija Rīgas Centrāltirgū. Pirms vairākiem gadiem jau tika konstatētas nelikumīgās darbības saistībā ar maksu par tirdzniecības vietām. 2023.gada nogalē pirmās instances tiesa vairākām bijušajām AS “Rīgas Centrāltirgus” amatpersonām un darbiniekiem par piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu piespriedusi reālu un nosacītu brīvības atņemšanu.