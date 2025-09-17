VIDEO. “Kaut ko tik sačakarētu savā mūžā neesmu redzējis!” Elmāram Tannim ir kauns par jauno Sakņu paviljonu 0
“Trijos stāvos iekšēji lamājos. Kas par briesmām!!!” tā savā “Facebook” profilā izteicies šefpavārs un uzņēmējs Elmārs Tannis, publicējot video no Rīgas Centrāltirgus. Viņš publicējis skarbu viedokli par jaunatvērto Sakņu paviljonu, kura atjaunošanā pēdējo gadu laikā investēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.
Tannis, aplūkojot paviljonu, spēja vien šausmināties, izsakot, cik liels kauns viņam ir.
“Es esmu reāli šokā. Es kaut ko tik sačakarētu savā mūžā neesmu redzējis. Kā var kaut ko uztaisīt tik nekaunīgi, tik nelaicīgi – te izskatās kā 90.gados.”
Šefpavārs turpināja sakot, ka tūristiem, kas ierodas Rīgā, nevajadzētu kaut ko šādu redzēt. “Šis ir kaut kas vienkārši brutāli briesmīgi! Es reāli esmu šokā. (..) Šis nav tas, kas Latvijai, Rīgai ir jārāda tūristiem. Te ir pilns ar ārzemniekiem, un viņiem ir jāiekāpj iekšā kaut kādā lētā, prastā tirgū… brutāli! Man kauns!”
Video beigās pieredzējušais uzņēmējs un šefpavārs neslēpa neizpratni, kā var mūsdienās nepiemist pasaules redzējuma.
Elmārs Tannis nav vienīgais, kurš publiski paudis šoku par paviljonā redzēto. Pirms neilga laika publicējām arī citu sabiedrības locekļu pārdomas.