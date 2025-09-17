Foto: LETA/LA.LV kolāža

VIDEO. “Kaut ko tik sačakarētu savā mūžā neesmu redzējis!” Elmāram Tannim ir kauns par jauno Sakņu paviljonu 0

LA.LV
14:04, 17. septembris 2025
Stāsti Pieredze

“Trijos stāvos iekšēji lamājos. Kas par briesmām!!!” tā savā “Facebook” profilā izteicies šefpavārs un uzņēmējs Elmārs Tannis, publicējot video no Rīgas Centrāltirgus. Viņš publicējis skarbu viedokli par jaunatvērto Sakņu paviljonu, kura atjaunošanā pēdējo gadu laikā investēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.

Reklāma
Reklāma
Veselam
5 pārtikas produkti, kuros ir vairāk Omega-3 nekā tradicionālajā lasī
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?
Polija aiztur divus jauniešu dronu incidenta lietā; vislielākais pārsteigums ir viņu pilsonības
Lasīt citas ziņas

Tannis, aplūkojot paviljonu, spēja vien šausmināties, izsakot, cik liels kauns viņam ir.

“Es esmu reāli šokā. Es kaut ko tik sačakarētu savā mūžā neesmu redzējis. Kā var kaut ko uztaisīt tik nekaunīgi, tik nelaicīgi – te izskatās kā 90.gados.”

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV slavens žurnālists Frīdmens: “Lai apturētu Krieviju Ukrainā, Trampam ir jāsaprot, ka šis tagad ir viņa karš”
VIDEO. Policisti aiztur vīrieti par braukšanu bērniem domātā “Bārbijas” automašīnā
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?

Šefpavārs turpināja sakot, ka tūristiem, kas ierodas Rīgā, nevajadzētu kaut ko šādu redzēt. “Šis ir kaut kas vienkārši brutāli briesmīgi! Es reāli esmu šokā. (..) Šis nav tas, kas Latvijai, Rīgai ir jārāda tūristiem. Te ir pilns ar ārzemniekiem, un viņiem ir jāiekāpj iekšā kaut kādā lētā, prastā tirgū… brutāli! Man kauns!”

Video beigās pieredzējušais uzņēmējs un šefpavārs neslēpa neizpratni, kā var mūsdienās nepiemist pasaules redzējuma.

Elmārs Tannis nav vienīgais, kurš publiski paudis šoku par paviljonā redzēto. Pirms neilga laika publicējām arī citu sabiedrības locekļu pārdomas.

Pēc 100 gadiem atjauno Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljona konstrukcijas
Centrāltirgus Sakņu pavilkona jumta rekonstrukcija

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Cik šis “humpalpaviljons” izmaksāja?” Iedzīvotāji satriekti par redzēto jaunatvērtajā Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā
Centrāltirgū vietējās ražas vietā matrjoškas un tek jumts – Rīgas domes opozīcija prasa “Rīgas namu” vadības atstādināšanu
TV24
Māris Gailis: Tā ir pilnīga izgāšanās! Tās stendu kastes izskatās nožēlojami
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.