Neviens Krievijā nezina, kam domāta šī raidstacija: tad signāls pēkšņi pārtrūka un krieviski tika izteikti draudi 22

19:43, 8. janvāris 2026
30. decembrī “Pastarās dienas” radio pārraidīja jaunus draudus Ukrainai, kamēr Kremļa amatpersonas apgalvoja, ka Ukraina “atbildēs” par iespējamo bezpilota aparātu uzbrukumu Putina rezidencei.

UVB-76 ir īsviļņu raidstacija, kas visbiežāk raida signālus 4625 kHz AM frekvencē. Starp radioamatieriem šis objekts pazīstams kā “The buzzer”.

Stacija raida īsus monotonus toņus visu diennakti. Ļoti retos gadījumos signāls tiek pārtraukts, tad pēkšņi monotono skaņu nomainīja balss krievu valodā. Neskatoties uz daudzām spekulācijām, šīs raidstacijas patiesais mērķis nav tā arī noskaidrots.

Noslēpumainā dūkoņa, ko pārtrauca sausa balss ziņa, ir kļuvis par simbolu noslēpumainajai padomju tehnoloģijai, kas darbojas ārpus laika un loģikas. Mūsdienās stacija raida no kāda militārā objekta.

