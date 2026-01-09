Foto: GUNSnLASERS.lv

Vai sports tiešām nosaka bērna nākotni? Mammu izbrīna ģimenes ārste, kura “noraksta” bērnu, jo viņš neiesaistās pulciņos 0

LA.LV
6:34, 9. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Vai bērnam obligāti jānodarbojas ar sportu, lai viņš nākotnē būtu veiksmīgs un pilnvērtīgs? Šis jautājums sociālajos tīklos izraisījis plašu diskusiju pēc kādas mātes pieredzes ģimenes ārsta kabinetā. Izskanējušais komentārs par bērna ārpusskolas aktivitātēm licis vecākiem dalīties savos stāstos un viedokļos par to, vai sports patiešām ir vienīgais ceļš uz “normālu” dzīvi.

Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
TV24
“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš 94
“Tramps ir pamodinājis Putina ļaunāko murgu.” Vai Kremlī šobrīd valda bailes?
Lasīt citas ziņas

Baiba sociālo mediju platformā “Threads” jautā: “Vai tiešām bērns, kurš ārpus skolas neapmeklē nekādu sporta aktivitāti, ir dzīvei norakstāms?”

Sieviete paskaidro, ka šāds jautājums radies pēc ģimenes ārstes apmeklējuma. Viņa norāda, ka bērnam kopējais veselības stāvoklis un visi citi parametri atbilst normām, bet šāds komentārs licis aizdomāties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. “Tas nevienam nepatīk, tātad kādam ir izdevīgi!” Pašmāju aktieri Ančevskis, Hiršs un Jančevska apvieno spēkus pret kopīgu mērķi
VIDEO. Raķete lidoja ar 13 000 kilometriem stundā! Krievi aizvadītajā naktī “izmanto smago artilēriju” uzbrukumiem Ļvivā
Tagad iesaistījusies arī Polija: ārlietu ministrs tieši nosauc, kas Putinu “noliks uz lāpstiņām”

Monta komentāru sadaļā norāda, ka tā nav patiesība: “Ne visiem bērniem patīk komandu sports un individuālos sportos piedāvājums liekas šaurs. Ja bērnam patīk dziedāt, tad lai dzied. Manuprāt, absurdi gaidīt, ka visiem patiks futbols utt. Varbūt dejas sporta vietā ir pat labāk? Pastaigas, pārgājieni ar ģimeni arī ir kustība. Ģimenes ārstiem bieži pērles visādas.”

Kaspars ir pārliecināts, ja runa ir par puiku, tad sports ir nepieciešams. “Ja tas ir puika, tad sportu pavisam noteikti vajag, lai neizaug kārtējais beztiesīgs, bezambīciju planktons ar cīgu zobos. Sports norūda raksturu un sagatavo dzīvei. Sports veido vīrieti, jo Tu regulāri izej caur “es nevaru”. Sēžot mājās un bakstot telefonu nekas tur labs neizaugs,” viņš skaidro.

Arī Inga piekrīt, ka ārstam nav taisnība: “Sāksim ar to, ka ārpusskolas sporta nodarbības ir sporta skolu sistēma, kas ir vērsta uz augstiem sasniegumiem, nevis vienkārši aktivitātēm. Ne katram bērnam to vajag un lielu daļu nemaz neņem pretī.”

Sindija dalās savā pieredzē, ka jaunībā arī nav apmeklējusi sporta treniņus, bet ir izaugusi, nav nodzērusies, strādā apmierinošā amatā.

“Nedomāju, ka fiziskās aktivitātes nosaka, kas Tu būsi. Zinu dažus profesionālus sportistus, kuri pēc saviem ziedu laikiem aiziet pa burbuli,” viņa piebilst.

Kā domā citi vecāki?

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ko saka speciālisti?

Ārpusskolas aktivitātes jau sen tiek saistītas ar augstākiem mācību sasniegumiem, lielāku pašapziņu un personības izaugsmi. Speciālisti iepazinās ar pētījumu “Ģimeņu nākotne un bērnu labklājība”, lai izvērtētu dažādu aktivitāšu sociālo ietekmi. Tajā secināts, ka bērniem, kuri iesaistās ārpusstundu nodarbībās, biežāk ir izteikta vēlme palīdzēt citiem, tostarp iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Interesanti, ka pētījumi apstiprina – sports patiešām ir populārākā izvēle bērnu vidū. Lai gan tas veicina sacensību garu, vienlaikus sports var radīt arī šķelšanos un konkurenci.

Vienlaikus speciālisti ir vienisprātis, ka ārpusskolas aktivitātes bērniem kopumā nāk par labu. Tās palīdz attīstīt dažādas prasmes – paškontroli, empātiju, spēju darboties komandā, kā arī stiprina neatlaidību un uzlabo problēmu risināšanas prasmes. Eksperti uzsver, ka tieši šīs iemaņas ir būtiskas panākumu gūšanai gan darba vidē, gan dzīvē kopumā.

LA.LV Aptauja

Vai tu skolā apmeklēji pulciņus?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Veiksmīgi cilvēki pēc vakariņām vienmēr dara šīs 7 lietas
Veselam
Tā ir ne tikai izklaide! Seši hobiji, kas palīdz justies labāk – gan fiziski, gan emocionāli
Kokteilis
Spēlē golfu vai renovē māju? Precīzāk nevar! Ja nodarbojaties ar kādu no šiem hobijiem, mēs zinām, cik jūs pelnāt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.