Vai sports tiešām nosaka bērna nākotni? Mammu izbrīna ģimenes ārste, kura “noraksta” bērnu, jo viņš neiesaistās pulciņos 0
Vai bērnam obligāti jānodarbojas ar sportu, lai viņš nākotnē būtu veiksmīgs un pilnvērtīgs? Šis jautājums sociālajos tīklos izraisījis plašu diskusiju pēc kādas mātes pieredzes ģimenes ārsta kabinetā. Izskanējušais komentārs par bērna ārpusskolas aktivitātēm licis vecākiem dalīties savos stāstos un viedokļos par to, vai sports patiešām ir vienīgais ceļš uz “normālu” dzīvi.
Baiba sociālo mediju platformā “Threads” jautā: “Vai tiešām bērns, kurš ārpus skolas neapmeklē nekādu sporta aktivitāti, ir dzīvei norakstāms?”
Sieviete paskaidro, ka šāds jautājums radies pēc ģimenes ārstes apmeklējuma. Viņa norāda, ka bērnam kopējais veselības stāvoklis un visi citi parametri atbilst normām, bet šāds komentārs licis aizdomāties.
Monta komentāru sadaļā norāda, ka tā nav patiesība: “Ne visiem bērniem patīk komandu sports un individuālos sportos piedāvājums liekas šaurs. Ja bērnam patīk dziedāt, tad lai dzied. Manuprāt, absurdi gaidīt, ka visiem patiks futbols utt. Varbūt dejas sporta vietā ir pat labāk? Pastaigas, pārgājieni ar ģimeni arī ir kustība. Ģimenes ārstiem bieži pērles visādas.”
Kaspars ir pārliecināts, ja runa ir par puiku, tad sports ir nepieciešams. “Ja tas ir puika, tad sportu pavisam noteikti vajag, lai neizaug kārtējais beztiesīgs, bezambīciju planktons ar cīgu zobos. Sports norūda raksturu un sagatavo dzīvei. Sports veido vīrieti, jo Tu regulāri izej caur “es nevaru”. Sēžot mājās un bakstot telefonu nekas tur labs neizaugs,” viņš skaidro.
Arī Inga piekrīt, ka ārstam nav taisnība: “Sāksim ar to, ka ārpusskolas sporta nodarbības ir sporta skolu sistēma, kas ir vērsta uz augstiem sasniegumiem, nevis vienkārši aktivitātēm. Ne katram bērnam to vajag un lielu daļu nemaz neņem pretī.”
Sindija dalās savā pieredzē, ka jaunībā arī nav apmeklējusi sporta treniņus, bet ir izaugusi, nav nodzērusies, strādā apmierinošā amatā.
“Nedomāju, ka fiziskās aktivitātes nosaka, kas Tu būsi. Zinu dažus profesionālus sportistus, kuri pēc saviem ziedu laikiem aiziet pa burbuli,” viņa piebilst.
Kā domā citi vecāki?
Ko saka speciālisti?
Ārpusskolas aktivitātes jau sen tiek saistītas ar augstākiem mācību sasniegumiem, lielāku pašapziņu un personības izaugsmi. Speciālisti iepazinās ar pētījumu “Ģimeņu nākotne un bērnu labklājība”, lai izvērtētu dažādu aktivitāšu sociālo ietekmi. Tajā secināts, ka bērniem, kuri iesaistās ārpusstundu nodarbībās, biežāk ir izteikta vēlme palīdzēt citiem, tostarp iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Interesanti, ka pētījumi apstiprina – sports patiešām ir populārākā izvēle bērnu vidū. Lai gan tas veicina sacensību garu, vienlaikus sports var radīt arī šķelšanos un konkurenci.
Vienlaikus speciālisti ir vienisprātis, ka ārpusskolas aktivitātes bērniem kopumā nāk par labu. Tās palīdz attīstīt dažādas prasmes – paškontroli, empātiju, spēju darboties komandā, kā arī stiprina neatlaidību un uzlabo problēmu risināšanas prasmes. Eksperti uzsver, ka tieši šīs iemaņas ir būtiskas panākumu gūšanai gan darba vidē, gan dzīvē kopumā.