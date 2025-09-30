Foto: LETA

Aizdomās par kukuļņemšanu KNAB veic kratīšanu Rīgas Centrāltirgus administrācijas ēkā

30. septembris 2025
Aizdomās par kukuļņemšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) veic kratīšanu Rīgas Centrāltirgus administrācijas ēkā, noskaidroja aģentūra LETA.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja uzņēmumā “Rīgas nami”, otrdien KNAB veicis kriminālprocesuālās darbības Rīgas Centrāltirgū.

Savukārt KNAB tviterī norāda, ka kriminālprocesuālās darbības noris kriminālprocesā, kuru KNAB sāka 10.septembrī un kurā tiek izmeklēta iespējamā kukuļņemšana, kukuļņemšanas atbalstīšana, kukuļdošana un prettiesiska labuma pieņemšana.

KNAB ir aizdomas, ka Rīgas Centrāltirgus amatpersonas kopā ar darbinieku, iespējams, pieņēma no uzņēmējiem kukuļus un prettiesiskus labumus, lai nodrošinātu uzņēmējiem konkrētas tirdzniecības vietas tirgū.

Kriminālprocesā iesaistītas piecas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Ņemot to vērā, LETA zināms, ka lietā iesaistīta amatpersona un darbinieks un trīs uzņēmuma pārstāvji.

KNAB turpina veikt izmeklēšanu un nostiprināt iegūtos pierādījumus.

Lai netraucētu izmeklēšanu, iestāde plašākus komentārus nesniedz, tostarp vēl nav zināms, vai un kādi drošības līdzekļi piemēroti iesaistītajām personām.

Kā liecina Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA “Rīgas nami” mājaslapā publicētā informācija, tirdzniecības vietu nomas maksa mēnesī ir no 14,88 eiro Rūpniecības tirgū Pūpolu ielā līdz 1312 eiro par 2,5 metrus plašu tirdzniecības vietu Gaļas paviljonā.

Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) aģentūru LETA informēja, ka SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājs ir informējis viņu par KNAB veikto kratīšanu Rīgas Centrāltirgū.

Divas iesaistītās personas esot atstādinātas no amatiem.

“Esmu uzdevis nekavējoties veikt auditu, lai nodrošinātu pilnīgu skaidrību un caurspīdību šajā situācijā,” norāda Kleinbergs.

Arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) pieprasījis Rīgas Centrāltirgus vadībai skaidrojumu par KNAB veiktajām procesuālajām darbībām. “Korupcija netiks tolerēta ne Rīgas pašvaldības iestādēs, ne kapitālsabiedrībās. Aicinu aktīvi informēt tiesībsargājošās iestādes par visām šādām situācijām,” norāda Ratnieks, kurš ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos.

LETA arhīvs liecina, ka šī nav pirmā reize, kad atklājusies korupcija Rīgas Centrāltirgū. Pirms vairākiem gadiem jau tika konstatētas nelikumīgās darbības saistībā ar maksu par tirdzniecības vietām. 2023.gada nogalē pirmās instances tiesa vairākām bijušajām AS “Rīgas centrāltirgus” amatpersonām un darbiniekiem par piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu piespriedusi reālu un nosacītu brīvības atņemšanu.

