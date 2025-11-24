Foto: Scanpix/LETA

No Baltkrievijas ielidojušo kontrabandas balonu dēļ svētdienas vakarā un naktī uz pirmdienu atkal tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā.

Satiksme bija pārtraukta no plkst. 18.55 svētdien līdz plkst. 0.25 pirmdien, kā arī no plkst. 1.40 līdz plkst. 3.25 pirmdien, jo lidostas tuvumā tika pamanīti baloni, paziņoja lidosta.

Vairāki ielidojošie reisi tika novirzīti uz Kauņu, Rīgu un Varšavu. 13 ielidojošie un izlidojošie reisi tika atcelti.

Lidostas darbu traucēja pavisam 40 meteozondes. Lietuvas sabiedriskajam radio sacīja Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmants Vitkausks.

Jau vēstīts, ka Viļņas lidostas darbību pēdējā laikā bieži traucējusi meteoroloģisko balonu atrašanās tās tuvumā. Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču ceturtdien tos atkal atvēra. Piektdien Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene pieļāva, ka robeža atkal varētu tikt slēgta, ja situācija ar kontrabandas baloniem pasliktināsies.

Bezpilota lidojoši objekti pēdējā laikā ir ietekmējuši lidostu darbību arī citviet Eiropā.

