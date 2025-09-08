Sākas uzņemšana Biznesa inkubācijas programmā; piesakies un saņem atbalstu līdz 70% 0
No 8. līdz 22. septembrim notiks pieteikumu pieņemšana dalībai Biznesa inkubācijas programmā 20 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālajās pārstāvniecībās, kā arī Radošo industriju un Tehnoloģiju pārstāvniecībās Rīgā.
“No šī rudens inkubācijas programmas dalībniekiem ir palielināts līdzfinansējuma apmērs uzņēmējdarbības attīstībai un izejmateriālu iegādei līdz 70%, kas būtiski paplašina jauno uzņēmumu attīstības iespējas. Mēs ļoti gaidām uzņēmumus ar inovatīvām biznesa idejām, produktiem un eksporta ambīcijām, lai kopā sasniegtu augstākus mērķus,” tā LIAA direktore Ieva Jāgere, uzsverot, ka inkubācijas programma var kalpot kā būtisks atspēriena solis uzņēmumam, kurš tikai sāk veidot savu klientu bāzi un sper pirmos soļus eksportā.
Inkubācijas atbalstam var pieteikties Latvijā reģistrēti, līdz 5 gadus veci uzņēmumi, kuri ir eksportspējīgi, strādā ar tehnoloģijām, attīsta inovatīvus produktus vai pakalpojumus, kā arī radošo industriju nozares komersanti ar izstrādātu produktu vai pakalpojumu vismaz minimālā dzīvotspējīgā līmenī. Kopējais līdzfinansējums, ko šajā programmā var saņemt viens uzņēmums ir līdz 300 000 eiro (de minimis ietvaros). Jauns prioritārais virziens ir duālā pielietojuma preču ražotāji un aizsardzības nozarē strādājošie jaunie uzņēmumi.
Pieteikšanās LIAA Biznesa inkubācijas programmai notiek pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma jeb reģionālā principa un kopumā tiks uzņemti 97 uzņēmumi visā Latvijā. LIAA reģionālās pārstāvniecības atrodas Jūrmalā, Tukumā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Madonā, Gulbenē, Alūksnē, Siguldā, Liepājā, Saldū, Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Radošo industriju uzņēmēji var pieteikties programmai ne tikai Radošo industriju pārstāvniecībā, bet arī sev tuvākajā reģionālajā pārstāvniecībā. Tehnoloģiju pārstāvniecībā var pieteikties inovatīvi uzņēmēji tikai no Rīgas.
Uzņēmums “REDFROG”, kurš strādā pie paplašinātās realitātes produktiem, iedzīvinot dažādas telpas virtuālajā vidē inkubācijas programmā darbojas jau aptuveni gadu. Uzņēmuma dibinātāja Madara Kalniņa-Kalnmale uzsver, ka šī programma ir lieliska iespēja uzņēmumiem, kuriem jau ir pirmie klienti un apgrozījums. “Tā ir iespēja saņemt līdzfinansējumu uzņēmuma operacionālo izmaksu segšanai kā arī piedalīties dažādās starptautiskās konferencēs, kur var celt uzņēmuma atpazīstamību un iegūt jaunus klientus. Turklāt programmā atbalstu var saņemt trīs gadu garumā,” tā M. Kalniņa-Kalnmale.
Savukārt būvniecības tehnoloģiju jaunuzņēmums “Adventum Tech” izmanto vairākas LIAA pieejamās atbalsta programmas, piedaloties pirmsakcelerācijas un akcelerācijas programmās, LIAA iepriekšējā plānošanas perioda biznesa inkubatorā, dažādās aģentūras organizētajās starptautiskajās izstādēs, prototipēšanas programmā “Prototech”, kā arī jau šobrīd uzsācis savu dalību jaunajā inkubācijas programmas uzsaukumā. Uzņēmuma izstrādātā ierīce mēra nesošo būvkonstrukcijas noslodzi, sniedzot būvinženieriem pilnu ainu par uzraudzītajām būvkonstrukcijām, lai efektīvāk un precīzāk pieņemtu lēmumus un samazinātu dažādus projekta riskus būvniecības procesā.
Ņikita Gorbatko, “Adventum Tech” dibinātājs, stāsta, ka galvenie mērķi, ko uzņēmums vēlas sasniegt piedaloties šajā inkubācijas programmā, ir paplašināt eksporta tirgus un palielināt darbinieku skaitu uzņēmumā. “Iepriekš LIAA īstenotās “Prototech” programmas ietvaros esam izstrādājuši specializētu elektronisko plati, kas ļāva pilnveidot mūsu radīto inovatīvo būvkonstrukciju noslodzes mērīšanas ierīci. Arī šajā inkubācijas programmas uzsaukumā plānojam izmantot pieejamo atbalstu prototipēšanai, lai turpinātu uzlabot mūsu izstrādāto ierīci sadarbībā ar zinātņu institūcijām.”
Iepriekšējā uzsaukumā, šī gada pavasarī, inkubācijas programmai pievienojās uzņēmums “Healthy Snacks”, kas piedāvā Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā radītus inovatīvus un veselīgus produktus – “Griksi” dabīgos diedzētu griķu batoniņus bez pievienotā cukura. Jūlija Daņiļina, uzņēmuma “Healthy Snacks| dibinātāja, ir padziļināti pētījusi termiski neapstrādātu griķu uzturvērtības īpašības un atklājusi, ka tie ir bagāti ar dzelzi, magniju, kāliju, B grupas vitamīniem un antioksidantiem.
“Biznesa inkubācijas programma nav tikai finansiāls atbalsts,” par dalību inkubācijas programmā stāsta Jūlija Daņiļina. “Tā sniedz arī nozīmīgu kopienas sajūtu ceļā uz sava biznesa modeļa attīstīšanu. Vērtīgas apmācības par ražošanas optimizāciju, pārdošanu, mentoringu un finansiālo atbalstu, īpaši pirmajā gadā, kad peļņas gūšana ir sarežģīta, jo daudz līdzekļu tiek ieguldīts uzņēmējdarbības uzsākšanā, sniedz lielu motivāciju sasniegt izvirzītos mērķus, radīt jaunus produktus un rast jaunus eksporta tirgus.”
Ar ES struktūrfondu atbalstu īstenotā programma “Biznesa inkubācijas atbalsts” ietver dažādus finanšu un nefinanšu atbalsta pasākumus, kas mērķēti jauniem uzņēmumiem, lai stiprinātu Latvijas inovatīvo, tehnoloģisko, radošo un eksportspējīgo uzņēmumu dzīvotspēju, palielinātu izaugsmes potenciālu un veicinātu Latvijā ražoto preču un pakalpojumu eksportu. Finanšu atbalsts pieejams grantu veidā telpu un darba vietas nomai, aprīkojuma un iekārtu iegādei, izejmateriālu un izejvielu iegādei, savukārt inovatīvajiem uzņēmējiem pieejams arī atbalsts atlīdzības izmaksu segšanai diviem darbiniekiem un prototipēšanas un tehnoloģiju izstrādes specifiskiem pakalpojumiem. Nefinanšu atbalsts ietver sevī konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, mācības un seminārus par biznesa modelēšanu, mārketingu, produktu attīstības vadību, personāla vadību, finanšu plānošanu un piesaisti un citiem uzņēmējdarbības attīstībai aktuāliem jautājumiem, ekspertu konsultācijas, vietējo un starptautisko mentoru konsultācijas; tīklošanās un pieredzes apmaiņas u.c.
Detalizētāk iepazīties ar programmas nosacījumiem un pieteikties dalībai var platformā https://business.gov.lv. Pieteikuma formas būs aktīvas visu uzņemšanas laiku.
Uzņēmumi tiek aicināti pieteikties programmai visa perioda garumā no 8. līdz 22. septembrim un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo dienu, kā arī sazināties ar tuvāko pārstāvniecību, lai saņemtu konsultāciju.
Biznesa inkubācijas atbalsts pieejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.
