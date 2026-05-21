VIDEO. Gandrīz neticami kadri no Ungārijas: zaķis lēcienā burtiski notriec zemē elektroskūtera vadītāju
Ungārijas pilsētā Sāshalombatā piedzīvots ārkārtīgi neparasts un reizē bīstams incidents. Uz kāda mazākas nozīmes ceļa meža zaķis burtiski uzlēcis un no braucamrīka nogāzis tā vadītāju.
Sociālajos tīklos publicēts ķermeņa kameras video, kurā redzams gandrīz neticams skats – pa blakus esošo lauku skrienošs zaķis pēkšņi mainījis virzienu, izlēcis uz ceļa un taisnā mērķējumā ielēcis tieši sejā braucošam vīrietim, ar spēcīgu triecienu nogāžot viņu zemē. Incidents noticis brīdī, kad rollerists pārvietojies ar diezgan ievērojamu ātrumu – aptuveni 35 kilometriem stundā. Par laimi, jaunais vīrietis bija parūpējies par drošību, valkājot aizsargekipējumu un ķiveri, tāpēc pēc negaidītās sadursmes ticis cauri vien ar viegliem skrāpējumiem un pamatīgu izbīli.
Interesanti, ka arī pašam garausim nekas nekaitēja – pēc trieciena un kūleņa pa zemi dzīvnieks uzreiz uzlēca kājās un aizskrēja atpakaļ pļavā. Kā skaidro dabas eksperti, meža zaķi ir ārkārtīgi bailīgi un neparedzami dzīvnieki, kas stresa situācijās spēj veikt pat piecus metrus tālus un augstus lēcienus, kas šajā gadījumā izrādījās liktenīgi braucējam.