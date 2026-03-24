Šausmu diennakts Ukrainā: Krievija palaiž gandrīz 1000 dronu, ir cietuši un bojāgājušie
Krievija otrdien dienas laikā veikusi masveida dronu uzbrukumu Ukrainai, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats.
Naktī uz otrdienu krievi uz Ukrainu raidīja 392 dronus, bet dienas laikā raidīto dronu skaits sasniedza 556.
Dienas laikā Ukrainas spēkiem izdevās neitralizēt 541 dronu.
Pavisam diennakts laikā Krievija spēki raidījuši uz Ukrainu 948 dronus, no kuriem neitralizēti 906.
Krievijas spēki 2025. gada 7. septembrī veica līdz šim masveidīgāko triecienu, izmantojot 818 bezpilota lidaparātus un raķetes, pretgaisa aizsardzība neitralizēja 751 gaisa mērķi.
“No ziemeļiem ielidoja liels skaits dronu, tie faktiski virzījās kolonnās. Dienā trieciena ģeogrāfija bija plašāka nekā naktī: Poltavas apgabals, Kijivas apgabals, Vinnicas apgabals un rietumu apgabali no Hmeļņickas līdz Ļvivai. Var teikt, ka šis ir viens no lielākajiem uzbrukumiem dienas laikā,” pavēstīja Ihnats.
Pēc viņa teiktā, ienaidnieka uzbrukuma atvairīšanai tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi, sākot ar aviāciju un beidzot ar pretgaisa aizsardzības un mobilajām uguns grupām.
Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā fiksēti trāpījumi divām dzīvojamām ēkām, cietuši 22 cilvēki. Viens no droniem trāpīja ēkai netālu no baznīcas Katedrāles laukumā pilsētas centrā.
Ļvivā bojāts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Bernardīnu klostera ansamblis, sacīja apgabala administrācijas vadītājs Maksims Kozickis.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha aicināja UNESCO reaģēt uz Krievijas triecienu Ļvivas centram, kas nodarīja kaitējumu Pasaules mantojuma objektam.
“Krievija ir nežēlīgi uzbrukusi Ļvivas centram, pilsētai ar izcilu kultūras vērtību un UNESCO Pasaules mantojuma objektam. Tika nodarīts kaitējums UNESCO Pasaules mantojuma objektam. Es aicinu UNESCO ģenerāldirektoru nekavējoties un visstingrākajā veidā reaģēt uz šo nodarījumu,” pavēstīja Sibiha.
Tiek ziņots par dronu trāpījumiem Ternopiļas, Ivano-Frankivskas, Žitomiras un Vinnicas pilsētās.
Ivano-Frankivskas centrā dronu triecienā nogalināti divi cilvēki, ievainoti vēl četri, ieskaitot sešus gadus vecu bērnu, un nodarīti postījumi dzemdību namam.
Ivano-Frankivskas mērs Ruslans Marcinkivs pavēstīja, ka krievi mēģinājuši uzbrukt vienai no administratīvajām ēkām.
“Diemžēl ir bojāti logi, jo īpaši dzemdību nama un blakus esošo ēku logi. Dzemdību centrā visi atradās patversmēs. Visi palika dzīvi un neskarti. Protams, mēs kompensēsim cilvēkiem zaudējumus,” sacīja Marcinkivs.
Notikuma vietā strādā glābēji un attiecīgie dienesti. “Diemžēl redzam, ka ienaidnieks veic triecienus arī dienas laikā, cenšoties trāpīt pilsētas centrālajai daļai. Tas ir – netālu no pilsētas centra notika trieciena mēģinājums,” piebilda mērs.
Vinnicas apgabalā masveida Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukuma rezultātā gājis bojā viens cilvēks un 11 cilvēki ievainoti.
Žitomiras pilsētas centrā triecienā ievainota 12 gadu veca meitene.