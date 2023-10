FOTO: Sandra Ruska/Latvijas Mediji

Sezona beigusies. Laiks sakārtot siltumnīcu un sākt to gatavot jaunajai sezonai







“Kad sezona beigusies, no siltumnīcas izvāc visas augu atliekas un segumu no iekšpuses nomazgā. Un jau domājam, kā gatavoties jaunajai sezonai,” teic tomātu audzētāja Elga Bražūne no Baložiem.

Mazgā segumu

Gan plēves, gan polikarbonāta segumam ir tendence mitrumā nozaļēt. Uz seguma palikušas arī miglojumu, mēslojuma šļakatas un laistāmā ūdens nosēdumi. Mazgāšanai Elga iesaka kādu no bioloģiskajiem mazgāšanas līdzekļiem. Sagatavo tā šķīdumu ūdenī. Vislabāk mazgāt ar slotu, kuras uzgalis ir švammīgs.

Lai sasniegtu augstākās vietas, dažām slotām var pārskrūvēt rokturi (izmanto teleskopisko, ko lieto celtniecībā krāsošanai). Putaino ūdeni noskalo ar ūdeni. Vislabāk, ja ūdens ir no sūkņa, ar spiedienu.

Arī auklas savāc, bet mazgā pavasarī pirms lietošanas. Tagad nomazgā plastmasas augu un ķekaru turētājus – saliek maisiņā un liek veļasmašīnā. Pēc tam nožāvē un uzglabā istabas temperatūrā. Atstājot salā, plastmasa kļūst trausla, un klipsīši ilgi nekalpo.

No ārpuses segumu var nemazgāt – to notīrīs sniegs. Uz ziemu siltumnīcai vēdlogus aizver, bet durvis atstāj vaļā.

Apstrādā profilaktiski

Ja siltumnīcā augiem bijušas slimības, augsnē būs izbirušas to ierosinātāju sporas. Sevišķi daudz to izbirst, raujot un iznesot augus. Tādēļ augsni vēlams apsmidzināt ar vara vitriola šķīdumu. Profilaktiski var apsmidzināt un dezinficēt nomazgātās siltumnīcas konstrukcijas, kastītes, podiņus.

Rudenī un pavasarī siltumnīcu var apstrādāt ar sēru. Ja apstrādā tikai vienu reizi, tad labāk to darīt pavasarī, jo siltajā laikā siltumnīcā uz ziemošanu atkal var salīst dažādi kaitēkļi. Siltumnīcā izdedzina sēru un pāris dienu never vaļā. Tad vairākas dienas vēdina, neejot iekšā, jo sēra tvaiki ir bīstami gan kaitēkļiem, gan cilvēkiem.

Videi un cilvēkiem (bet ne sēņu sporām) draudzīgākā dezinfekcijas metode ir telpas izkvēpināšana ar kadiķu zariem.

Gruzdošos kadiķu zarus saliek uz metāla plāksnes vai bļodā, siltumnīcu aizver. Šādu paņēmienu lieto arī daudzās bioloģiskajās saimniecībās. Der arī pagrabu un citu glabātavu, taras dezinfekcijai.

Ja siltumnīcai ir metāla konstrukcijas, tās nedrīkst apstrādāt ne ar sēru, ne vara vitriolu. Ziemā ukšajā siltumnīcā vēlams samest sniegu. Tad augsne pavasarī būs mitra un irdena.

Nepārcenšas rokot

Dažkārt dārzu saimnieki rok augsni savās siltumnīcās gan rudenī, gan pavasarī. Daži pārrok vēl vairākas reizes, iestrādājot dažādus augsnes auglības ielabotājus. Tas ir lieks un pat nevēlams darbs. Elga iesaka rakt ne biežāk kā reizi sezonā. Tad arī izplāno, ko vēlēsies iestrādāt augsnē (kūtsmēslus, kaļķus, kompostu), un visu ierok uzreiz.

Rokot bieži un apvēršot augsni (apakšējie slāņi nonāk augšā, augšējie – dziļumā), tiek sagādāts stress dažādiem tajā mītošajiem mikroorganismiem. Tiem ir traucēta attīstība, līdz ar to tie nespēj apgādāt augus ar visu vajadzīgo.

Ja augsni rok rudenī, tad pavasarī to var uzrušināt ar dārza dakšām vai populāro dārza urbi-irdinātāju.