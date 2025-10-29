Foto: Edijs Pālens/LETA

“Man bija pielikums!” Aktieris Andris Bērziņš atklāj, kādi ir viņa ieguvumi pēc pensiju indeksācijas 0

kokteilis.lv
17:32, 29. oktobris 2025
Kokteilis

Nesen notikusi pensiju indeksācija, tiesa gan, pārāk būtisku pienesumu lielākajai daļai maciņu tā nav nesusi.

Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Latvijā plāno ieviest “cukura nodokli”: nosauc pirmās preces, kurām pavisam drīz strauji mainīsies cena 177


Aktieris Andris Bērziņš žurnālam “Privātā Dzīve” atklājis, ka pēc indeksācijas viņa pensija esot palielinājusies par 10 eiro.

Kā viņš plāno šo pensijas palielinājumu tērēt, un kā jūtas par šo pielikumu?

Aktieris žurnālam atbild, jokojot sev raksturīgajā manierē: “O, jā, man ir pielikums! Tas bija pilnīgi negaidīti, brīnums, ka pieliek, nevis ņem nost!”

Viņš arī neslēpj, ka nekādu lielu pienesumu šī summa nedodot, jo valsts it kā palielina pensiju, taču vienlaikus veikalos viss ir kļuvis stipri dārgāks.

Viena kafijas paciņa nu jau maksājot 13 eiro, līdz ar to šo pensijas pielikumu viņš nosvinēšot ar labu kafiju.

Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” 28.oktobra numurā.

