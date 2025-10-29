“Man bija pielikums!” Aktieris Andris Bērziņš atklāj, kādi ir viņa ieguvumi pēc pensiju indeksācijas 0
Nesen notikusi pensiju indeksācija, tiesa gan, pārāk būtisku pienesumu lielākajai daļai maciņu tā nav nesusi.
Aktieris Andris Bērziņš žurnālam “Privātā Dzīve” atklājis, ka pēc indeksācijas viņa pensija esot palielinājusies par 10 eiro.
Kā viņš plāno šo pensijas palielinājumu tērēt, un kā jūtas par šo pielikumu?
Aktieris žurnālam atbild, jokojot sev raksturīgajā manierē: “O, jā, man ir pielikums! Tas bija pilnīgi negaidīti, brīnums, ka pieliek, nevis ņem nost!”
Viņš arī neslēpj, ka nekādu lielu pienesumu šī summa nedodot, jo valsts it kā palielina pensiju, taču vienlaikus veikalos viss ir kļuvis stipri dārgāks.
Viena kafijas paciņa nu jau maksājot 13 eiro, līdz ar to šo pensijas pielikumu viņš nosvinēšot ar labu kafiju.
