Foto: Canva

TESTS. Ievieto izlaisto vārdu daiļdarbu nosaukumos! Īsti latvieši tos prastu nosaukt pats nakts vidū 0

kokteilis.lv

Daļa latviešu, iespējams, nespēj nosaukt visu Saeimas deputātu sarakstu, bet, kad izdzird vārdu salikumu “Mērnieku laiki”, viņi, visticamāk, zina, par ko ir runa. Šajā testā pārbaudīsim, cik labi atceries slavenākos latviešu daiļdarbus.

Reklāma
Reklāma
“Kā var nozombēt cilvēkus!” Veidemane izsakās par vienu no lielākajiem pēdējo gadu protestiem Rīgā
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
VIDEO. “Par 3 latiem Jelgavas Ledus hallē!” 22 gadus vecs “Prāta Vētras” reklāmas video liek ieplest acis 1
Lasīt citas ziņas

Tavs uzdevums ir pavisam vienkāršs: izvēlies pareizo atbilžu variantu  – izlaisto vārdu.

Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā ____"

1 no 10
TV24
“Ja ASV rīkosies, kā vajag, Krievijai klāsies plāni!” Rajevs par Rietumu pieeju Krievijai
FOTO, VIDEO. “Darbinieces izskrēja bruņojušās ar katlu vākiem”, “Kleinbergs ar bijušo” un citi spilgtākie mirkļi no vērienīgā protesta pie Saeimas
TESTS. Ievieto izlaisto vārdu daiļdarbu nosaukumos! Īsti latvieši tos prastu nosaukt pats nakts vidū
VIDEO. Smaga avārija Rēzeknes pusē pie Dzerkaļiem; iespējams, bojā gājis jaunietis
“Kā var nozombēt cilvēkus!” Veidemane izsakās par vienu no lielākajiem pēdējo gadu protestiem Rīgā
VIDEO. “Par 3 latiem Jelgavas Ledus hallē!” 22 gadus vecs “Prāta Vētras” reklāmas video liek ieplest acis
Krievi Pokrovskā pastrādā nekaunīgu aktu – Ukrainas bruņotie spēki nekavējoties reaģē
FOTO. Stambulas konvencijas aizstāvji pie “Šlesera namdurvīm” atstāj pārsteigumu
Klimats nenovedīs cilvēci pie bojāejas: Bils Geitss brīdina par krietni lielāku draudu
“Latvijā ir 2012. gada pārtikas cenas!” Pircējs publicē foto, kas apgāž inflācijas sekas veikalu plauktos
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju
VIDEO. Evika Siliņa publicē “TikTok” video, bet cilvēki pamana vienu detaļu, kas liek uzdot jautājumu, vai tas ir cirks
Krievijas augsta ranga ģenerāļi ir neapmierināti ar Putinu. Vai zivs sāk pūt no galvas?
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Kokteilis
“Mazā baudiņa! Ne katrs vīrietis to prot!” Magone pēc kopīgas nakts ar Edgaru pieceļas ļoti labā noskaņojumā
Latvijā plāno ieviest “cukura nodokli”: nosauc pirmās preces, kurām pavisam drīz strauji mainīsies cena
TV24
Rublovskis: Es domāju, ka Tramps iet šo ceļu, lai viņam nevarētu pārmest, ka viņš…
VIDEO. “Kopējot Krieviju, neaizstāvat Latviju!” 5000 iedzīvotāju protestē pie Saeimas
“Toreiz bija jāmierina, ka Latvijā bērniem neveic dzimuma maiņu,” Spriņģe publicē video, kurā atmasko Armaņevu
“Mēs nolīdzināsim Maskavu līdz ar zemi,” Putinu par sekām brīdināja kāda NATO valsts
Putins pieņem valstī jaunu likumu: analītiķi brīdina, ko tas nozīmē patiesībā
Šlesers publicē Vīķes-Freibergas foto ar Putinu, bet sabiedrības atbalsta vietā saņem pārmetumu par paša sievas saistību ar Krieviju
Mājas
Šo šķidrumu sildīšana mikroviļņu krāsnī ir bīstama: skaidrojam, kāpēc
TV24
Puče: Oi, oi, oi – mūzikas akadēmijā seksuālo uzmākšanos aizstāj epistulārais žanrs
TV24
Sprūds: Nav laika atslābt, mums ir jābūt gataviem izmaiņām
“Uz ko var norakstīt šo Jūsu izteicienu, vai tie ir gadi?” Helmanis asi reaģē uz Vairas Vīķes-Freibergas skaļo paziņojumu
VIDEO. ASV no avarējušas kravas automašīnas izbēg laboratorijas pērtiķi, kas inficēti ar vīrusiem
Zobu pasta uz pēdām un papēžiem? Ģeniāls triks, par kura ietekmi tu noteikti vēl nezināji