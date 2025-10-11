TESTS. Ievieto izlaisto vārdu daiļdarbu nosaukumos! Īsti latvieši tos prastu nosaukt pats nakts vidū 0
Daļa latviešu, iespējams, nespēj nosaukt visu Saeimas deputātu sarakstu, bet, kad izdzird vārdu salikumu “Mērnieku laiki”, viņi, visticamāk, zina, par ko ir runa. Šajā testā pārbaudīsim, cik labi atceries slavenākos latviešu daiļdarbus.
Tavs uzdevums ir pavisam vienkāršs: izvēlies pareizo atbilžu variantu – izlaisto vārdu.
Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā ____"
1 no 10