Prieki ar silto un saulaino pavasari beigušies? Laika prognoze trešdienai 0
Trešdien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, no vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudzviet, prognozē sinoptiķi. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10..+15 grādiem.
Rīgā debesis aizklās mākoņi, trešdienas pievakarē sāks līt. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaiss iesils līdz +14 grādiem, pie jūras – līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena atzars, bet no dienvidrietumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.
Gaisa temperatūra vietām noslīdējusi trīs grādus zem nulles
Trešdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no -2,7 grādiem Mērsragā un -1,6 grādiem Stendē līdz +9 grādiem Dagdā un Daugavpilī, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Debesis lielākoties skaidras, vietām valsts dienvidos un austrumos – mākoņainas. Bez nokrišņiem. Dažviet Latvijā izveidojusies migla.
Valda lēns vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Rīgā skaidrs rīts, pūš lēns vējš, gaisa temperatūra plkst. 5 bija -1 grāds lidostā un +5 grādi pilsētas centrā.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +10 grādiem Liepājā un Ventspilī līdz +21,8 grādiem Daugavpilī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5. maijā bija +29..+30 grādi Baltkrievijā un Ukrainā, kā arī vietām Balkānos un Centrāleiropā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -12 grādi kalnos Norvēģijas dienvidu daļā.