Sievietēm, kurām piemīt kāda no šīm 10 īpašībām, bieži ir lemts palikt vienām
Laiki, kad laulība tika uzskatīta par sievietes galveno dzīves mērķi, jau sen ir pagājuši. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izvēlas dzīvot neatkarīgi, koncentrējoties uz karjeru, pašattīstību un personīgo brīvību. Tomēr psihologi norāda, ka dažas rakstura iezīmes un dzīvesveida izvēles var būt iemesls, kāpēc attiecības neizveidojas vai arī tās ātri beidzas.
Tas nenozīmē, ka šādas sievietes ir nelaimīgas vai ar viņām kaut kas nav kārtībā. Bieži vien viņas vienkārši dzīvo pēc saviem noteikumiem.
Taču realitātē tieši noteikti rakstura tipi biežāk nekā citi paliek vieni vai arī izvēlas attiecības neveidot vispār.
Psihologi nosaukuši vairākus sieviešu tipus, kurām stabilas attiecības izveidot ir visgrūtāk.