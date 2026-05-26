Ilustratīvs foto. Spēcīgas vēja brāzmas Kurzemes piekrastē.
Ilustratīvs foto. Spēcīgas vēja brāzmas Kurzemes piekrastē.
Foto: Ieva Lūka/LETA

Rīt gaidāms brāzmains un auksts vējš: sinoptiķi brīdina par riskiem 0

Pievieno LA.LV
LETA
15:06, 26. maijs 2026
Ziņas Dabā

Trešdien, sākot ar rītu, Latvijā būtiski pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš, stiprākās brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi.

Kokteilis
Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
Kokteilis
Sava vieta Slaidiņam, sava – Īlonam Maskam: kā izskatītos Latvijas valdība, ja to sastādītu mākslīgais intelekts?
Ģimenēm, kuras šovasar joprojām var atļauties šīs 10 lietas, klājas daudz labāk nekā vairumam cilvēku
Lasīt citas ziņas

Visā valstī gaidāmas brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, dažviet valsts austrumos zem lietus un krusas mākoņiem vēja ātrums brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē.

Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa.
Gaisa temperatūra nakts noslēgumā pazemināsies līdz +6..+11 grādiem, dienā tā nepārsniegs +11..+15 grādus.

CITI ŠOBRĪD LASA
9 skarbas dzīves patiesības, kuras 70. un 80. gados dzimušie bija spiesti apgūt grūtā ceļā
Kulberga valdības apstiprināšana varētu būtiski mainīt Saeimas sastāvu
Gaisa trauksme kaimiņos izgaismoja nopietnu problēmu: ko lietuvieši steidza izpirkt no veikalu plauktiem

Rīgā maija pēdējā trešdienā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās dienas gaitā pieaugs līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +10..+13 grādi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
9 skarbas dzīves patiesības, kuras 70. un 80. gados dzimušie bija spiesti apgūt grūtā ceļā
Imantam Kalniņam šodien 85! Lūk, 5 interesanti fakti par apbrīnojamo komponistu
Ģimenēm, kuras šovasar joprojām var atļauties šīs 10 lietas, klājas daudz labāk nekā vairumam cilvēku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.