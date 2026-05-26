Rīt gaidāms brāzmains un auksts vējš: sinoptiķi brīdina par riskiem 0
Trešdien, sākot ar rītu, Latvijā būtiski pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš, stiprākās brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi.
Visā valstī gaidāmas brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, dažviet valsts austrumos zem lietus un krusas mākoņiem vēja ātrums brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē.
Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa.
Gaisa temperatūra nakts noslēgumā pazemināsies līdz +6..+11 grādiem, dienā tā nepārsniegs +11..+15 grādus.
Rīgā maija pēdējā trešdienā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās dienas gaitā pieaugs līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +10..+13 grādi.