Sievietes klusībā alkst pēc vīriešiem, kuri vēl dara šīs 10 vienkāršās lietas
Bija laiki, kad vīrieši atvēra sievietēm durvis, atbīdīja krēslus, palīdzēja apsēsties un pat gāja noteiktā pusē uz ietves, lai viņu pasargātu. Taču laiki ir mainījušies… Šie vīriešu uzvedības modeļi lielā mērā ir izzuduši. Kaut arī šodien viss ir citādi, joprojām pastāv daži ieradumi no tālā 1960. gada, un sievietes pēc tiem klusībā alkst.
Ziņu portālā Yourtangoo apkopoti 10 ieradumi, kurus šodien piekopj vien retais.
1. Piedāvā roku
Pirms vairākiem gadu desmitiem bija pašsaprotami, ka vīrietis piedāvā palīdzīgu roku sievietei. Toreiz sievietes bieži valkāja augstpapēžu kurpes, taču arī mūsdienās — neatkarīgi no tā, vai viņa ir sporta apavos vai zemās kurpēs — īsti džentlmeņi nevēlas, lai sieviete paklūp. Viņi maigi palīdz uzkāpt pa kāpnēm vai, piemēram, izkāpt no sabiedriskā transporta.
Protams, viņa, visticamāk, var tikt galā pati, taču svarīga ir ideja.
2. Iet pa ietves ārējo pusi
Vīrieši zina, ka sievietes spēj par sevi parūpēties un tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Taču īsts vīrietis vienmēr vēlas parādīt, ka viņam rūp. Lai arī daži uz to skatās skeptiski, iešana pa ietves ārējo pusi, kamēr sieviete iet pa iekšējo, ir viens no tiem 60. gadu ieradumiem, ko būtu vērts atgriezt.
Attiecību eksperte portālam skaidro, ka viduslaikos vīrieši gāja ārpusē, lai pasargātu sievietes no zirgu pajūgiem un iespējamām briesmām. Mūsdienās tas vairāk ir par drošības sajūtu — ja kas notiktu, vīrietis labprātāk riskētu pats, nekā ļautu kaut kam notikt ar sievieti, kuru mīl.