Siļķes, bietes un kartupeļi: recepte, kas paceļ klasiku jaunā līmenī 0
Siļķu mīļotāji labi zina – šī zivs nav tikai svētku galdam. Šī recepte apvieno vienkāršas, latviešiem tik raksturīgas sastāvdaļas tā, ka rezultāts ir gan sātīgs, gan svaigs, gan lieliski piemērots jebkurai sezonai. Perfekta izvēle brīžos, kad gribas ko tradicionālu, bet ar nelielu modernu piesitienu.
Sastāvdaļas:
200 g viegli sālītas siļķes;
300 g vārītu biešu;
2 kartupeļi;
2 ēdamkarotes graudaino sinepju;
½ sarkanais sīpols;
1 tējkarote citronu sulas;
1 tējkarote balzamiko etiķa;
(pēc izvēles) marinēts gurķis garšas pastiprināšanai;
olīveļļa;
sāls, pipari, garšaugi pēc izvēles.
Pagatavošana:
- Siļķi sagriež mazos gabaliņos, pārlej ar citronu sulu un pārkaisa ar garšaugiem. Samaisa un atstāj ievilkties. Ja vēlaties ko izteiksmīgāku, pievienojiet nedaudz smalki sagrieztu marinētu gurķi.
- Kartupeļus sagriež kubiciņos, apsmidzina ar olīveļļu un cep 180°C apmēram 25 minūtes, līdz tie kļūst zeltaini brūni. Ja ir rozmarīns – pievienojiet, tas piešķirs brīnišķīgu aromātu.
- Bietes sagriež kubiciņos un sajauc kopā ar graudainām sinepēm, citronu sulu un pipariem.
- Cepamtraukā kārto kārtās:
- zeltainos kartupeļus,
- sinepēs apviļātās bietes,
- aromātisko siļķi.
5. Pirms pasniegšanas pārlej ar balzamiko etiķi un pārkaisa ar smalki sakapātu sarkano sīpolu.
Lai labi garšo!