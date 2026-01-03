Foto: PANTHERMEDIA/ SCANPIX/ LETA

Siļķes, bietes un kartupeļi: recepte, kas paceļ klasiku jaunā līmenī 0

LA.LV
12:42, 3. janvāris 2026
Receptes

Siļķu mīļotāji labi zina – šī zivs nav tikai svētku galdam. Šī recepte apvieno vienkāršas, latviešiem tik raksturīgas sastāvdaļas tā, ka rezultāts ir gan sātīgs, gan svaigs, gan lieliski piemērots jebkurai sezonai. Perfekta izvēle brīžos, kad gribas ko tradicionālu, bet ar nelielu modernu piesitienu.

Sastāvdaļas:

200 g viegli sālītas siļķes;

300 g vārītu biešu;

2 kartupeļi;

2 ēdamkarotes graudaino sinepju;

½ sarkanais sīpols;

1 tējkarote citronu sulas;

1 tējkarote balzamiko etiķa;

Kokteilis
Dzimšanas mēnesis atklāj tavas dvēseles misiju: ko dzīve patiesībā vēlas no tevis
“Dažas minūtes vēlāk redzēju, kā jaunieši sāka sist šīs sievietes.” Trolejbusā noticis kautiņš, bet apkārtējie vien “bolījuši acis”
TV24
Krievijas draudi Baltijas valstīm: kāpēc mūsu drošības dienesti klusē par to, kas gaidāms?
Lasīt citas ziņas

(pēc izvēles) marinēts gurķis garšas pastiprināšanai;

olīveļļa;

sāls, pipari, garšaugi pēc izvēles.

Pagatavošana:

  1. Siļķi sagriež mazos gabaliņos, pārlej ar citronu sulu un pārkaisa ar garšaugiem. Samaisa un atstāj ievilkties. Ja vēlaties ko izteiksmīgāku, pievienojiet nedaudz smalki sagrieztu marinētu gurķi.
  2. Kartupeļus sagriež kubiciņos, apsmidzina ar olīveļļu un cep 180°C apmēram 25 minūtes, līdz tie kļūst zeltaini brūni. Ja ir rozmarīns – pievienojiet, tas piešķirs brīnišķīgu aromātu.
  3. Bietes sagriež kubiciņos un sajauc kopā ar graudainām sinepēm, citronu sulu un pipariem.
  4. Cepamtraukā kārto kārtās:
  • zeltainos kartupeļus,
  • sinepēs apviļātās bietes,
  • aromātisko siļķi.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Kad tika atbīdīti skapīši, tika konstatēts, ka…” Atklāts, ko patiesībā vientuļais pensionārs bija ierīkojis Torņakalna dzīvoklī
Kas notiks ar Vanšu tiltu, ja jau šogad netiks sākta tā rekonstrukcija? Diemžēl iespējamais scenārijs ir visai bēdīgs
“Ļoti slima valsts, kuru vada slims cilvēks!” Tramps iet vēl tālāk, draudot vēl kādai valstij ar iespējamu militāru operāciju

5. Pirms pasniegšanas pārlej ar balzamiko etiķi un pārkaisa ar smalki sakapātu sarkano sīpolu.

Lai labi garšo!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Īstena patriotu maltīte – kartupeļu salāti ar siļķi un āboliem
Izcila uzkoda, kas no šķīvja viesībās pazūd pirmā: ātrā siļķe kažokā
Receptes
Kažoks bez siļķes! Ļoti garšīga šo iecienīto salātu variācija ar vistu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.