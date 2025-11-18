Īstena patriotu maltīte – kartupeļu salāti ar siļķi un āboliem 0
Ja gribas izgaršot Latviju, šī recepte ir īstā izvēle. Vienkārša, sātīga un ar īstu latvisku raksturu – kartupeļi, siļķe, marinēti gurķīši un krējuma maigums kopā veido garšu, kas uzreiz atgādina mājas un svētkus vienā šķīvī. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 3 – 4 novārīti kartupeļi;
2. 240 g siļķe;
3. 1 sarkanais sīpols;
4. 4 – 5 marinēti gurķīši;
5. 1 ābols;
6. 2 ēdamkarotes majonēzes;
7. 2 ēdamkarotes grieķu jogurta vai skābā krējuma.
Pagatavošana:
Novārītus kartupeļus sagriež gabaliņos, pie tiem pievieno sasmalcinātu sīpolu, sagrieztus marinētu gurķus, ābolu, siļķes fileju un majonēzi ar grieķu jogurtu vai krējumu. Izmaisa, garnē un pasniedz!
Lai labi garšo!