Tas nebūs lēti: aprēķināts, cik varētu izmaksāt Ukrainas pilnīga atjaunošana 0
Ukrainai nākamajos desmit gados nepieciešami 587,7 miljardi dolāru, lai novērstu postījumus, ko Krievija nodarījusi kopš atkārtotā iebrukuma, liecina pirmdien publiskots ziņojums.
Pasaules Banka, Eiropas Komisija, Ukrainas valdība un Apvienoto Nāciju Organizācija kopīgā ziņojumā norāda, ka laika posmā no Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī līdz pērnā gada decembra beigām kopējais radīto postījumu apmērs veido 195,1 miljardu dolāru.
Lielākie postījumi nodarīti mājokļiem, transporta un enerģētikas infrastruktūrai. Mājokļiem nodarītais postījumu apmērs tiek lēsts vairāk nekā 60 miljardu dolāru apmērā, bet transporta nozarei nodarītais kaitējums veido aptuveni 40 miljardus dolāru.
“Uz 2025. gada 31. decembri bojāti vai pilnībā iznīcināti ir 14% mājokļu, ietekmējot vairāk nekā trīs miljonus mājsaimniecību,” teikts ziņojumā.
Ģeogrāfiskā ziņā lielākie postījumi galvenokārt nodarīti Ukrainas austrumu daļā un reģionā ap Kijivu. Aptuveni 75% no kopējiem postījumiem reģistrēti pie frontes līnijas.
Ziņojumā teikts, ka liela daļa rekonstrukcijai nepieciešamo līdzekļu jānovirza mājokļiem, transportam un enerģētikai. Taču nepieciešami arī līdzekļi tirdzniecībai un rūpniecībai, kā arī lauksaimniecībai, sociālajai drošībai, ienākumu gūšanai un nesprāgušu sprāgstvielu iznīcināšanai.
Iepriekšējā šāda veida ziņojumā, kas aptvēra laika posmu līdz 2024. gada beigām, kopējās Ukrainas rekonstrukcijas izmaksas tika lēstas 524 miljardu dolāru apmērā.