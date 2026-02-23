Foto: Reuters/SCANPIX

Tas nebūs lēti: aprēķināts, cik varētu izmaksāt Ukrainas pilnīga atjaunošana 0

LETA
18:01, 23. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainai nākamajos desmit gados nepieciešami 587,7 miljardi dolāru, lai novērstu postījumus, ko Krievija nodarījusi kopš atkārtotā iebrukuma, liecina pirmdien publiskots ziņojums.

Kokteilis
Šajos 6 gados dzimušie ir patiesi unikāli: astrologi viņus dēvē par zvaigžņu sēklām
TV24
Kārlis Daukšts: Trešais pasaules karš var izcelties nevis Ukrainā, bet…
Kokteilis
Svari ienes mieru, bet Zivis pasauli padara siltāku! Kas katru horoskopa zīmi padara unikālu un neaizstājamu? 1
Lasīt citas ziņas

Pasaules Banka, Eiropas Komisija, Ukrainas valdība un Apvienoto Nāciju Organizācija kopīgā ziņojumā norāda, ka laika posmā no Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī līdz pērnā gada decembra beigām kopējais radīto postījumu apmērs veido 195,1 miljardu dolāru.

Lielākie postījumi nodarīti mājokļiem, transporta un enerģētikas infrastruktūrai. Mājokļiem nodarītais postījumu apmērs tiek lēsts vairāk nekā 60 miljardu dolāru apmērā, bet transporta nozarei nodarītais kaitējums veido aptuveni 40 miljardus dolāru.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mērķis ir radīt apjukumu! Valsts policija komentē sociālajos tīklos plašu uzmanību guvušo videomateriālu par “viltus policistiem”
FOTO. Prieks jūs redzēt mājās! Rīgas lidostā no olimpiskajām spēlēm sagaidīti Latvijas distanču slēpotāji
VIDEO. Vai apvītušas rozes var glābt? Sociālajos tīklos rāda pārsteidzošu metodi

“Uz 2025. gada 31. decembri bojāti vai pilnībā iznīcināti ir 14% mājokļu, ietekmējot vairāk nekā trīs miljonus mājsaimniecību,” teikts ziņojumā.

Ģeogrāfiskā ziņā lielākie postījumi galvenokārt nodarīti Ukrainas austrumu daļā un reģionā ap Kijivu. Aptuveni 75% no kopējiem postījumiem reģistrēti pie frontes līnijas.

Ziņojumā teikts, ka liela daļa rekonstrukcijai nepieciešamo līdzekļu jānovirza mājokļiem, transportam un enerģētikai. Taču nepieciešami arī līdzekļi tirdzniecībai un rūpniecībai, kā arī lauksaimniecībai, sociālajai drošībai, ienākumu gūšanai un nesprāgušu sprāgstvielu iznīcināšanai.

Iepriekšējā šāda veida ziņojumā, kas aptvēra laika posmu līdz 2024. gada beigām, kopējās Ukrainas rekonstrukcijas izmaksas tika lēstas 524 miljardu dolāru apmērā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Ja vēlaties…” kara sākumā Lukašenko izteicis Zelenskim visai dīvainu piedāvājumu
Kārlis Streips: Kremļa agresija pret Ukrainu sākās ilgi pirms konflikta, kuram drīz būs gadadiena
VIDEO. Vienas nakts laikā “izkūp” aptuveni 75 miljoni dolāru: Ukrainas droni iznīcina trīs Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.