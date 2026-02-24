Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Siltumnīcā sēj redīsus un burkānus agrai ražai: dārza darbu kalendārs no 24. februāra līdz 3. martam 0

Ārija Rudlapa / Latvijas mediji
Dārzs

Lai gan ziema turpinās pilnā sparā, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.

Veselam
Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs
Kokteilis
“Es zinu, kas notiek teātrī, un tieši tāpēc arī aizgāju,” aktrise Daneviča komentē kolēģes Dreimanes konfliktu ar Dailes teātri
TV24
Viss “turpināsies vismaz vēl gadu”: Trampa mērķi pret Putinu kļūst arvien mīklaināki
Lasīt citas ziņas

24.02. (līdz pusdienai). Sakņu diena. Sēj dēstiem sakņu seleriju. Siltumnīcā sēj redīsus un burkānus agrai ražai. Sagatavo substrātu un traukus stādu sēšanai.

24.02. (no pusdienas)–25.02. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Novērtē dārza būves, novāc bojātās un savu laiku nokalpojušās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Par smaga nozieguma izdarīšanu Rēzeknē, policija meklē attēlā redzamo vīrieti
Mājas
Ieskatāmies pa šķirbiņu svešās mājās – kas stāv uz tavas palodzes: puķes, nekārtība vai kaķis?
Kokteilis
FOTO. Kaspars Kambala pēc strīda plāno Olgai pārsteigumu, bet sieva gaida vienkārši garšīgu ēdienu – kas Kasparam padomā?

25.02. (no pusdienas)–26.02. (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Sēj dēstiem sakņu seleriju. Siltumnīcā sēj redīsus un burkānus agrai ražai. Sagatavo substrātu un traukus stādu sēšanai.

26.02. (no pusdienas)–28.02. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Sēj vasaras puķes ar pagaru veģetācijas periodu. Sakopj ziedošos telpaugus, novāc nokaltušās lapas un vecos ziedus. Ja kādam augam pods kļuvis par mazu, pārstāda.

28. (no pusdienas)–1.03. Lapu dienas. Aplaista telpaugus, mitrina un mazgā to lapas. Ja kādam telpaugam pods acīm redzami kļuvis par mazu, pārstāda. Sēj ilggadīgos garšaugus. Liek diedzēties sīpolus un sēklas zaļumiem.

2.03. Augļu diena. Sēj, piķē un pārstāda paprikas, tomātu, baklažānu un fizāļu dēstus. Sēj stādiem gurķus, me-lones, arbūzus, ja paredzēts tos audzēt apkurināmās siltumnīcās. Apgriež un veic atjaunojošo griešanu ogulājiem. Laba diena arī kūku un maizes cepšanai.

3.03. Nelabvēlīga diena. Atbrīvojas no nevietā augošiem krūmiem un kokiem. Veic dažādus dārza sakārtošanas darbus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Kuri augi izturēs dzīvi biroja vestibilā – vēsā un ne visai labi apgaismotā. Variantu ir pietiekami daudz
Dārzs
Kad dienasgaismas joprojām par maz – kā aprūpēt istabas augus, lai tie nevārguļo un pavasarī kuplotu ar jaunu spēku
Dārzs
Kā izaudzēt daikonus – lielos, baltos redīsus?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.